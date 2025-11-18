Для какой цели экс-супруг Анджелины Джоли носил флакон с ее кровью

70-летний актер Билли Боб Торнтон, который развелся с Анджелиной Джоли более 20 лет назад, рассказал, зачем носил флакон с ее кровью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Rolling Stone, артист удивился, почему этот факт интересует людей, так как этот жест он считает романтичным.

"У нас было по маленькому медальону, буквально с капелькой крови. Это была романтическая идея, и больше ничего. Но к расставанию нас выставляли уже чуть ли не вампирами – что живем в подземелье, пьем кровь друг друга и тому подобное", – заявил Торнтон.

По его словам, он остался в хороших отношениях с Джоли и называет проведенный с ней период одним из лучших в жизни.

"Мы с ней до сих пор очень, очень близкие друзья. Это разрыв, который закончился по-настоящему цивилизованно – мы просто расстались, потому что у нас были совершенно разные стили жизни", – сказал актер.

Торнтон и Джоли встретились на съемочной площадке в 1999 году, поженились в 2000-м, объявили об усыновлении сына Мэддокса в 2002 году, а через три месяца расстались.

Ранее Анджелину Джоли обвинили в преследовании Брэда Питта.