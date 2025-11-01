Мелания Трамп оделась на Хэллоуин женщиной, довольной семейной жизнью и любящей чужих детей
Не успел президент США вернуться из поездки по Азии, как сразу же устроил для детей праздник. Вместе с первой леди они раздавали конфеты в саду Белого дома.
Пара не стала наряжаться к Хэллоуину. Трамп надел обычный костюм и любимую красную кепку, а Меланья – бежевое пальто.
Двор, оформленный в стиле Хэллоуина, наполняла праздничная музыка. Празднование длилось около часа. Развлекал гостей оркестр, который исполнял музыку из страшных фильмов. Сотни детей в костюмах выстроились в очередь за сладостями.
Фото: Х/nexta_tv
Но больше всего внимание привлекла одна парочка: мальчик и девочка, которые изобразили самих хозяев Белого дома. С ними был третий ребенок. Мальчик изображал сотрудника секретной службы.
Mini President and First Lady – meet the President and First Lady – as Halloween is celebrated at the White House. @9NewsAUS pic.twitter.com/7N902MZQW2— Jonathan Kearsley (@jekearsley) October 30, 2025
Завершив встречу, президент не стал отвечать на вопросы журналистов и направился внутрь Белого дома.
Благодаря рекламе на своем пиджаке жених из Франции заработал несколько тысяч долларов.