Культура и шоу-бизнес

Мелания Трамп оделась на Хэллоуин женщиной, довольной семейной жизнью и любящей чужих детей

Хэллоуин в Белом доме, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 08:48 Фото: Х/FLOTUS
В Сети активно обсуждают образы первой леди Америки, которая не стала утруждать себя незамысловатыми образами и вышла к детям в привычной одежде, сообщает Zakon.kz.

Не успел президент США вернуться из поездки по Азии, как сразу же устроил для детей праздник. Вместе с первой леди они раздавали конфеты в саду Белого дома.

Пара не стала наряжаться к Хэллоуину. Трамп надел обычный костюм и любимую красную кепку, а Меланья – бежевое пальто.

Двор, оформленный в стиле Хэллоуина, наполняла праздничная музыка. Празднование длилось около часа. Развлекал гостей оркестр, который исполнял музыку из страшных фильмов. Сотни детей в костюмах выстроились в очередь за сладостями.

Фото: Х/nexta_tv

Но больше всего внимание привлекла одна парочка: мальчик и девочка, которые изобразили самих хозяев Белого дома. С ними был третий ребенок. Мальчик изображал сотрудника секретной службы.

Завершив встречу, президент не стал отвечать на вопросы журналистов и направился внутрь Белого дома.

Благодаря рекламе на своем пиджаке жених из Франции заработал несколько тысяч долларов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
