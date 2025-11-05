#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

12-летнего сына Рудковской и Плющенко назвали "неталантливым" на фоне его госпитализации

Рудковская, Плющенко, дети , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 00:37 Фото: Instagram/plushenkoarseny
Российский продюсер Яна Рудковская резко отреагировала на публикацию Telegram-канала "Героиня Татлера", где утверждалось, что ее сын, 12-летний фигурист Александр Плющенко (Гном Гномыч), "не очень талантлив в фигурном катании", сообщает Zakon.kz.

Авторы канала отметили, что юный спортсмен "растет ответственным парнем с сильным характером", но "не унаследовал талант отца".

"И этот факт сильно обесценивает жертву собственного здоровья ради выступления", – написала "Героиня Татлера".

Рудковская ответила в своем Telegram-канале, поставив под сомнение компетентность критиков.

"Вы реально считаете, что его папа в 12 лет был лучше своего сына? Евгений Плющенко в этом возрасте прыгал тот же контент, но катался гораздо хуже. Это подтверждает и его тренер Алексей Мишин", – написала она.

Продюсер также привела в пример чемпиона мира Илью Малинина, который "в возрасте Саши был без тройных прыжков, но впоследствии стал автором первого акселя в 4,5 оборота".

Рудковская подчеркнула, что "у Саши все впереди" и напомнила, что "цыплят по осени считают".

"А вот по поводу трудоспособности не могу не согласиться – весь в маму и папу пошел", – добавила она.

В завершение продюсер пригласила авторов "Героини Татлера" на свои шоу, пообещав "отдельную ложу" и выразив уверенность, что "они возьмут свои слова обратно".

Ранее стало известно, что 12-летнего сына Плющенко и Рудковской увезли на скорой после выступления в ледовом шоу. По словам Плющенко-старшего, мальчик чувствовал себя плохо еще до выхода на лед, но, несмотря на недомогание, он решил выступить.

Айсулу Омарова
