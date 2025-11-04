Прах легенды фильмов о кунг-фу похитили в Гонконге ради выкупа

Супруга легенды гонконгского кино, режиссера и актера фильмов о кунг-фу Лю Цзяляна заявила о том, что из колумбария украли прах ее мужа, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, подразделение полиции Гонконга по борьбе с тайными преступными обществами, известными как триады, задержало местного жителя.

"Колумбарий получил сообщения о краже урн отдельных клиентов и сообщил об этом в полицию", – рассказала изданию сотрудница кладбища По-Фук Хилл в Гонконге.

Женщина не уточнила количество похищенных урн в колумбарии, однако отметила, что в настоящее время принимает участие в следственных действиях.

Как отмечается, похититель праха впоследствии потребовал выкуп у вдовы режиссера.

"Когда полиция спросила меня, готова ли я заплатить выкуп, я сказала нет", – рассказала супруга покойного.

Лю Цзялян (Лау Ка-Люн) – гонконгский актер и режиссер, известный своими фильмами, пропагандирующими китайские боевые искусства. Он был сторонником представления кунг-фу в максимально аутентичной форме и считается одним из наиболее влиятельных кинематографистов эпохи расцвета фильмов о кунг-фу, особенно в 1970-1980-х годах. Среди его наиболее известных работ – фильмы "Вызов мастеров" (1976), "Палачи из Шаолиня" (1977), "Клуб боевых искусств" (1981), "Боец с шестом" (1984), "Пьяный мастер" (1994) и другие.

Actress Jing-Jing Yung reveals her late husband Chia-Liang Liu's ashes were stolen from columbarium, with families of other celebrities receiving multi-million dollar ransom demands. HK police have arrested one suspect and are hunting at least four others in the organized… pic.twitter.com/VfHzpe35so — Shanghai Daily (@shanghaidaily) November 4, 2025

Ранее сообщалось, что грабители похитили драгоценности Наполеона из Лувра.