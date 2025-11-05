Вьетнамская пресса смакует будущий концерт Димаша

Фото: Facebook/dimash.official.dq

В преддверии выступления Димаша Кудайбергена в Ханое 6 декабря 2025 года многие вьетнамские издания уже восторженно пишут о казахстанском исполнителе, сообщает Zakon.kz.

По информации местного издания SAIGON, выступление Димаша запланировано на крупнейшем фестивале 8WONDER Winter 2025. Фото: en.sggp.org.vn "Димаш Кудайберген – всемирно известный певец из Казахстана, отличающийся своим широким вокальным диапазоном, охватывающим шесть октав и пять полутонов. Он поразил публику по всему миру своей необыкновенной способностью варьировать вокальный диапазон от глубокого, мощного баритона, напоминающего романтику русского романса, до редких парящих высоких нот, которые, кажется, бросают вызов физическим ограничениям", – говорится в публикации вьетнамского издания. Не оставила без внимания выступление Димаша крупная ежедневная газета Tuoi Tre. "В эпоху, когда в музыке доминируют алгоритмы, представления и формулы, Димаш выбирает свой собственный путь: сочетание классической музыки, поп-музыки, фолка и оперы. Он поет более чем на 13 языках, от английского, русского, французского, китайского, арабского до казахского. Каждый язык – это его способ проявить уважение к местной культуре и аудитории", – пишут вьетнамские журналисты.

