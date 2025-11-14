Поклонница устроила Димашу Кудайбергену сюрприз в аэропорту Берлина

13 ноября 2025 года всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген после фееричного концерта в Лондоне прибыл в столицу Германии, сообщает Zakon.kz.

Команда 31-летнего казахстанца рассказала и показала, как его встретили фанаты в аэропорту Берлина. Одна из поклонниц Димаша устроила ему сюрприз, сыграв кюй на домбре.

"Автографы, цветы и "We Are Golden" в исполнении поклонников – так в аэропорту Берлин-Бранденбург Димаша и его команду встретили Dears, приветствуя впервые прибывшего в столицу Германии казахстанского артиста. Поклонница из Чили Андреа прямо в зале аэропорта сыграла кюй "Ерке сылқым". Димаш вместе с его отцом Канатом Айтбаевым помогли девушке настроить домбру, после чего Канат ага продолжил играть вместе с ней", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ru.dimashnews.com сегодня, 14 ноября.

Фото: ru.dimashnews.com

Фото: ru.dimashnews.com

Концерт Димаша пройдет 14 ноября в Max-Schmeling-Halle – одном из крупнейших спортивных сооружений Берлина. Он был построен в 1993-1997 годах по проекту архитектурного бюро Joppien Dietz Architekten в связи с заявкой Берлина на проведение Олимпийских игр в 2000 году. Назван в честь известного немецкого боксера Макса Шмелинга.

Арена находится в спортивном парке Фридриха-Людвига-Яна, используется для проведения крупных спортивных соревнований, концертов, шоу и конгрессов.

"До встречи на концерте, друзья!" – обратилась к поклонникам Димаша его команда.

Ранее мы писали, что после концерта в Лондоне фанаты загнали Димаша Кудайбергена на крышу автомобиля, откуда он поблагодарил всех собравшихся.