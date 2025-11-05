"Что-то на идеальном": Ксения Собчак похвасталась фигурой в свое 44-летие

Российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак празднует день рождения. И в свои 44 она решила похвастаться внешними данными, с которыми подошла к этой дате, сообщает Zakon.kz.

Светская львица сегодня, 5 ноября, выложила в Instagram фото с пляжа.

"Ну что, взят серьезный вес – 44! Спасибо, что хоть Константин @konbog75 всегда дает мне ощущение, что я маленькая глупенькая девочка. Но цифра уже так себе, но еще глупее – скрывать свой возраст. Делать этого не собираюсь. Вы меня, дорогие подписчики, полюбили не за молодость и красоту, и только сейчас понимаю – и слава богу! С другой стороны, сообщение от ретушера : "Я вас даже не худил" – лучший подарок на др. Люблю вас всех и ценю каждого! Спасибо всем за поздравления и подарки! Кстати, о подарках – если не можете подарить мне такую фразу, то хотя бы остановитесь с картинами – стены в доме уже официально везде закончились. Пошла в море, всех люблю!" – подписала кадры Собчак.

В комментариях в адрес именинницы посыпались поздравления и комплименты, в том числе от селебрити:

Лучший показать 44 – когда нечего худить в фотошопе! С днем рождения, прекрасная!

Ксения Анатольевна! Вы шикарны. С днем рождения! Всегда люблю и уважаю.

Ксения, вы роскошны в своем прекрасном возрасте.

Давайте уже наконец признаем, что Ксения Анатольевна очень красивая женщина.

Вот это очень красиво.

Вы раскрываетесь с каждым днем все круче.

Что-то на идеальном.

