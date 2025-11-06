#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

У Ларисы Долиной обнаружили элитную недвижимость в Латвии

Лариса Долина, недвижимость, Латвия , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 00:05 Фото: Instagram/Larisa.dolina.official
У народной артистки России Ларисы Долиной нашли недвижимость на десятки миллионов рублей в Латвии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Telegram-канал "Звездач".

По данным источника, певице принадлежат две квартиры – двухкомнатная и четырехкомнатная – общей стоимостью около 96 миллионов рублей. Кроме того, у Долиной есть два крупных земельных участка в этой стране.

Как отмечается, основной доход артистке приносят концерты и деятельность её индивидуального предпринимательства. Помимо этого, Лариса Долина преподаёт в МГИКе и возглавляет собственную "Музыкальную академию Ларисы Долиной".

По информации канала, гонорары певицы в 2025 году выросли вдвое – с 1,5–2 миллионов рублей до 4,5 миллионов за одно выступление.

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова предложила ввести многомужество.

Айсулу Омарова
