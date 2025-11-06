У Ларисы Долиной обнаружили элитную недвижимость в Латвии
Фото: Instagram/Larisa.dolina.official
У народной артистки России Ларисы Долиной нашли недвижимость на десятки миллионов рублей в Латвии, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил Telegram-канал "Звездач".
По данным источника, певице принадлежат две квартиры – двухкомнатная и четырехкомнатная – общей стоимостью около 96 миллионов рублей. Кроме того, у Долиной есть два крупных земельных участка в этой стране.
Как отмечается, основной доход артистке приносят концерты и деятельность её индивидуального предпринимательства. Помимо этого, Лариса Долина преподаёт в МГИКе и возглавляет собственную "Музыкальную академию Ларисы Долиной".
По информации канала, гонорары певицы в 2025 году выросли вдвое – с 1,5–2 миллионов рублей до 4,5 миллионов за одно выступление.
