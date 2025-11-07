#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Известный по фильму "Мгла" техник погиб во время съемок фильма ужасов

умер техник, участвовавший в съемках фильма &quot;Мгла&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 18:43 Фото: pixabay
В Новом Орлеане во время съемок независимого фильма ужасов Kill Me Now умер техник Джеймс Траппер Макэвой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, мужчина работал с различными тросами, кранами и прочими воздушными приспособлениями. Согласно данным издания, техника ударило током во время столкновения с линией электропередачи.

Ведущий продюсер проекта Линн Гилман Уильямс передала соболезнования родным и близким мужчины. По ее словам, съемочная группа опустошена из-за кончины техника.

"В это трудное время наши сердца с его семьей, друзьями и всеми, кто знал его и работал бок о бок с ним", – поделилась продюсер.

Джеймс Траппер Макэвой работал над такими проектами, как "Контрабанда", "Мгла", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Я люблю тебя, Филлип Моррис" и "Иллюзия обмана". Он также входил в профсоюз, объединяющий технический и обслуживающий персонал кино-и телестудий.

Ранее сообщалось, что умер богатейший бизнесмен Великобритании.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
