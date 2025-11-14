#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Самая настоящая любовь": домашнее фото Петросяна растрогало Сеть

юморист Евгений Петросян, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 11:17 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
36-летняя жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась домашним фото мужа с сыном, сообщает Zakon.kz.

На черно-белом снимке 80-летний артист в пижаме обнимает сына Вагана, который нежно держит его за щеки и хочет поцеловать.

"Эти двое, как ниточка с иголочкой", – подписала фото Брухунова.

Подписчиков этот кадр очень растрогал:

  • Это самая настоящая любовь.
  • Гармония.
  • Какая нежность.
  • Правильный папа - будущее сына.
  • Есть в английском слово soulmates, а по нашему – родные души.
  • Родные.

Ваган родился в марте 2020 года. Его назвали в честь отца Евгения Петросяна – Вагана Межлумовича. Пара также воспитывает дочь Матильду (родилась 13 октября 2023 года).

19 октября в России отмечали День отца, и в честь этого Татьяна Брухунова посвятила пост мужу, написав, что о таком отце своим детям могла только мечтать.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
