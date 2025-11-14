"Самая настоящая любовь": домашнее фото Петросяна растрогало Сеть

36-летняя жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась домашним фото мужа с сыном, сообщает Zakon.kz.

На черно-белом снимке 80-летний артист в пижаме обнимает сына Вагана, который нежно держит его за щеки и хочет поцеловать.

"Эти двое, как ниточка с иголочкой", – подписала фото Брухунова.

Подписчиков этот кадр очень растрогал:

Это самая настоящая любовь.

Гармония.

Какая нежность.

Правильный папа - будущее сына.

Есть в английском слово soulmates, а по нашему – родные души.

Родные.

Ваган родился в марте 2020 года. Его назвали в честь отца Евгения Петросяна – Вагана Межлумовича. Пара также воспитывает дочь Матильду (родилась 13 октября 2023 года).

19 октября в России отмечали День отца, и в честь этого Татьяна Брухунова посвятила пост мужу, написав, что о таком отце своим детям могла только мечтать.