"Вот оно – счастье": мама Димаша Кудайбергена благословила сына перед концертом
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
В среду, 12 ноября 2025 года, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген дал сольный концерт в Лондоне на площадке OVO Arena Wembley. Перед выступлением его мама Светлана Айтбаева опубликовала совместную фотографию, добавив напутствие, сообщает Zakon.kz.
"Ақ Дикон! Желаю тебе долгой жизни", – гласит краткая подпись к публикации народной артистки на странице в Instagram.
Снимок знаменитостей вызвал волну теплых слов и пожеланий.
- Светлана, спасибо вам за такое фото. Любимые.
- Как же я счастлива, что побывала на концерте, который никогда не забуду. Спасибо большое.
- Успехов в Лондоне! Отличная музыкальная вечеринка.
- Прекрасный Димаш и его мама.
- Вот оно – счастье матери!
- Идеальная картинка!
- Всех благ, Димаш! Берегите себя.
Стоит отметить, что 11 ноября перед сольным концерта Димаша в столице Соединенного Королевства собрались представители из многих уголков земли, чтобы в праздничной обстановке отметить долгожданное возвращение артиста в Лондон.
Так, pre-party, организованная фан-клубом Dimash UK Dears, проходила в The Royal Lancaster Hotel. На входе гостей ждала выставка, посвященная казахской культуре, а в зале участников мероприятия встречали звуки традиционной шотландской волынки в руках Гордона Рэберна.
Фото: dimashnews.com
Несколько дней назад, 10 ноября, Айтбаева показывала фотографии младшего сына Мансура Кудайбергена. Кадры были сделаны в гримерке перед концертом в Барселоне.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript