"Вот оно – счастье": мама Димаша Кудайбергена благословила сына перед концертом

В среду, 12 ноября 2025 года, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген дал сольный концерт в Лондоне на площадке OVO Arena Wembley. Перед выступлением его мама Светлана Айтбаева опубликовала совместную фотографию, добавив напутствие, сообщает Zakon.kz.

"Ақ Дикон! Желаю тебе долгой жизни", – гласит краткая подпись к публикации народной артистки на странице в Instagram.

Снимок знаменитостей вызвал волну теплых слов и пожеланий.

Светлана, спасибо вам за такое фото. Любимые.

Как же я счастлива, что побывала на концерте, который никогда не забуду. Спасибо большое.

Успехов в Лондоне! Отличная музыкальная вечеринка.

Прекрасный Димаш и его мама.

Вот оно – счастье матери!

Идеальная картинка!

Всех благ, Димаш! Берегите себя.

Стоит отметить, что 11 ноября перед сольным концерта Димаша в столице Соединенного Королевства собрались представители из многих уголков земли, чтобы в праздничной обстановке отметить долгожданное возвращение артиста в Лондон.

Так, pre-party, организованная фан-клубом Dimash UK Dears, проходила в The Royal Lancaster Hotel. На входе гостей ждала выставка, посвященная казахской культуре, а в зале участников мероприятия встречали звуки традиционной шотландской волынки в руках Гордона Рэберна.

Фото: dimashnews.com

Несколько дней назад, 10 ноября, Айтбаева показывала фотографии младшего сына Мансура Кудайбергена. Кадры были сделаны в гримерке перед концертом в Барселоне.