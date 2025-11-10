#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
523.58
605.36
6.45
Культура и шоу-бизнес

Влад Кадони рассказал о неизлечимой болезни

Болезнь Влада Кадони, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 04:14 Фото: Instagram/domkadoni
Экс-ведущий проекта "Дом-2" в шоу "Звезды сошлись" рассказал о неизлечимой болезни, сообщает Zakon.kz.

На шоу Леры Кудрявцевой 9 ноября бывший участник "Битвы экстрасенсов" признался, что сейчас с трудом ходит, сидит и даже лежит. Проблемы начались еще в 2020 году, и, несмотря на две операции на позвоночнике, облегчения не наступило. По словам Кадони, единственный плюс – после перенесенного COVID все последующие болезни проходили у него бессимптомно.

Однако другое заболевание полностью изменило его жизнь. Диагноз – кокцигодиния, хроническая боль в области копчика. У телеведущего врожденная особенность – прямой копчик, из-за чего при сидении быстро развивается воспаление.

"В первый раз мне выжигали все нервы вокруг копчика, а во второй раз выжигали нижнюю часть 1/3 всего позвоночника. Причем кошмар начинается после операции. Когда ты живешь как лошадь. Тебе вообще нельзя сидеть ни секунды. И можно либо лежать, либо стоять. А стоять долго тоже не можешь, потому что начинает болеть копчик. Лежать долго тоже не можешь, начинается та же проблема", – рассказал Кадони на съемочной площадке.

На днях бывшая и нынешняя жены Брюса Уиллиса, 47-летняя Эмма Хеминг и 62-летняя Деми Мур, устроили благотворительный вечер в его честь. Полученные средства женщины направят некоммерческой организации, которая поддерживает исследования лобно-височной дегенерации. Именно от этой болезни страдает сам актер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жена Брюса Уиллиса рассказала о его борьбе с неизлечимой болезнью
10:37, 26 сентября 2023
Жена Брюса Уиллиса рассказала о его борьбе с неизлечимой болезнью
Президент Молдовы через видеообращение рассказала о болезни
17:27, 26 августа 2024
Президент Молдовы через видеообращение рассказала о болезни
Экс-участница Comedy Woman Варнава рассказала о многочисленных попытках закрыть шоу
22:07, 24 июля 2024
Экс-участница Comedy Woman Варнава рассказала о многочисленных попытках закрыть шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: