Влад Кадони рассказал о неизлечимой болезни

Экс-ведущий проекта "Дом-2" в шоу "Звезды сошлись" рассказал о неизлечимой болезни, сообщает Zakon.kz.

На шоу Леры Кудрявцевой 9 ноября бывший участник "Битвы экстрасенсов" признался, что сейчас с трудом ходит, сидит и даже лежит. Проблемы начались еще в 2020 году, и, несмотря на две операции на позвоночнике, облегчения не наступило. По словам Кадони, единственный плюс – после перенесенного COVID все последующие болезни проходили у него бессимптомно.

Однако другое заболевание полностью изменило его жизнь. Диагноз – кокцигодиния, хроническая боль в области копчика. У телеведущего врожденная особенность – прямой копчик, из-за чего при сидении быстро развивается воспаление.

"В первый раз мне выжигали все нервы вокруг копчика, а во второй раз выжигали нижнюю часть 1/3 всего позвоночника. Причем кошмар начинается после операции. Когда ты живешь как лошадь. Тебе вообще нельзя сидеть ни секунды. И можно либо лежать, либо стоять. А стоять долго тоже не можешь, потому что начинает болеть копчик. Лежать долго тоже не можешь, начинается та же проблема", – рассказал Кадони на съемочной площадке.

На днях бывшая и нынешняя жены Брюса Уиллиса, 47-летняя Эмма Хеминг и 62-летняя Деми Мур, устроили благотворительный вечер в его честь. Полученные средства женщины направят некоммерческой организации, которая поддерживает исследования лобно-височной дегенерации. Именно от этой болезни страдает сам актер.