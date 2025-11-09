Две жены Брюса Уиллиса провели мероприятие в его честь

На днях бывшая и нынешняя жены Брюса Уиллиса, 47-летняя Эмма Хеминг и 62-летняя Деми Мур устроили благотворительный вечер в его честь, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с мероприятия женщины поделились на своих страницах в Instagram. Мероприятие с участием таких звезд, как Вупи Голдберг и Кит Ричардс, было направлено для сбора средств некоммерческой организации, которая поддерживает исследования лобно-височной дегенерации, а также помогает людям, страдающим от расстройств, связанных с ЛВД. Именно от этой болезни страдает актер, которого недавно застали за прогулкой с опекуном на пляже.

"Это был бы идеальный вечер для Брюса, проведенный в окружении семьи и друзей, за прослушиванием живой музыки", – написала Эмма.

Фото: Instagram/demimoore

Деми поддержала ее.

"Празднуем жизнь Брюса с помощью всего, что он любит: семьи, друзей и музыки", – отметила актриса.

Фото: Instagram/demimoore

