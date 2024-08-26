Президент Молдовы через видеообращение рассказала о болезни

Президент Молдовы Майя Санду записала видеообращение, в котором рассказала о своей болезни и обратилась к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

Видео президент разместила в Facebook.

На записи она говорит, что у нее диагностировали коронавирус. В связи с чем она пропустит мероприятия, посвященные Дню независимости Республики Молдова.

"К сожалению, я заразилась COVID-19 и не смогу участвовать в публичных мероприятиях сегодня и завтра. Я хорошо себя чувствую, нет никаких симптомов, кроме немного большей усталости, чем обычно. Но, чтобы не создавать рисков для остальных людей, я останусь в изоляции в течение следующих нескольких дней", – сказала Майя Санду.

Она попросила граждан быть осторожными, потому что коронавирус не исчез.

15 августа 2024 года стало известно, что запланированную встречу президента Касым-Жомарта Токаева с победителем и призерами Парижской Олимпиады отложили из-за коронавируса, выявленного у спортсменов. В Министерстве туризма и спорта пояснили: инфекцию обнаружили у трех спортсменов и двух тренеров. 16 августа Минздрав высказался о возвращении масочного режима в Казахстане.