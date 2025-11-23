#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан рассказала, как казахстанским артистам продлить свою популярность

Динара Сатжан, шоу-бизнес, советы , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 22:10 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и дизайнер Динара Сатжан выступила с обращением к артистам и публичным личностям, подчеркнув важность открытого общения с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост она 23 ноября опубликовала в Instagram.

"Когда ты достигаешь результатов в своем деле, люди не просто смотрят на тебя. Они хотят понять тебя. Хотят узнать твой путь, услышать твои истории, кейсы, вдохновиться. Но как они могут это сделать, если доступ к тебе есть только у самых близких – у семьи, друзей и коллег. Люди просто не увидят твою глубину. Особенно важно открывать двери в тот момент, когда ты готовишь что-то значимое: новый альбом, фильм, любой проект, в который вложены твоя энергия, силы и душа", – написала Сатжан.

По ее словам, люди хотят видеть не только результат, они хотят услышать историю, которая стоит за всем этим.

"Да, твоя аудитория следит за твоими страницами в TikTok, Instagram, Тредс, фейсбук. Но они видят лишь одну грань твоей личности. Чтобы увидеть тебя целиком, в 3D – нужно выходить в свет, давать интервью, ходить на подкасты, участвовать в фестивалях. Также интересны твоя гражданская позиция, твоя социальная ответственность – все это тоже важно. Люди не просто follow you. Они ищут направление, ищут тех, кто помогает им понимать этот мир и самого себя. И честно говоря, я до сих пор удивляюсь тому, что многие наши звезды не видят смысла в том, чтобы говорить на камеру. Расширяйте свои горизонты. Дайте людям почувствовать ваше сердце. Говорите. И так вы продлите свою популярность".

А ранее сообщалось, что актер Сергей Безруков обратился к жителям Узбекистана после скандала.

Айсулу Омарова
