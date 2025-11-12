Мир моды уходит в цифру: британка победила на конкурсе красоты благодаря аватару

23-летняя Джессика Плискин из Бристоля стала победительницей в экспериментальной категории конкурса "Мисс Англия". Отметим, что участницы первый в мире представляли виртуальные копии себя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bristol Live, модель выиграла благодаря созданному ей цифровому аватару по имени Джесса. Искусственный интеллект не только воспроизвел внешность участницы, но и продемонстрировал знание 150 языков, которые сама Джессика не знает.

По словам организаторов, решение с виртуальными клонами призвано отражать технологические изменения в обществе. При этом нововведение вызвало неоднозначную реакцию у публики. Победительница намерена использовать свой цифровой двойник для образовательного проекта School Box Africa, который занимается внедрением технологий искусственного интеллекта в африканских школах.

Финал конкурса "Мисс Англия" состоится 20-21 ноября в Вулверхэмптоне, его победительница получит право представлять страну на международном конкурсе "Мисс Мира".

Ранее сообщалось, что 51-летняя казахстанка представит Великобританию на престижном конкурсе красоты.