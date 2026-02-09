#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Никто не обязан мною восхищаться": Димаш Кудайберген честно ответил на вопрос о хейте

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 14:45 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал, как относится к хейту и званию "национальное достояние Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Соответствующие вопросы ему задал известный музыкальный критик ZIBO во время интервью на китайской платформе Bilibili, фрагментом которого Димаш 8 февраля 2026 года поделился на своей странице в Instagram.

У 31-летнего народного артиста Казахстана спросили, не боится ли он слушать чужие оценки касательно своего вокала, пения и творчества.

"Иногда интересно услышать мнение профессионалов. Никогда не боялся. Я понимаю, что невозможно угодить всем. Главное – быть честным с собой и со своей музыкой. Никто не обязан мною восхищаться и принимать мое творчество на том уровне, на котором я себе вообразил. Я не обращаю особого внимания ни на то, когда хвалят, ни на то, когда хейтят. Я знаю и всегда знал свои сильные и слабые стороны. Я знаю, когда мне делают ложные комплименты, знаю, когда идет несправедливая критика", – ответил Кудайберген.

При этом он отметил, что учитывает некоторые мнения, прислушивается к ним.

"Но если я хочу двигаться дальше, становиться лучше, расти, мне не нужно слишком внимательно прислушиваться к другим мнениям", – подчеркнул Димаш.

Также у певца спросили, как он относится к тому, что его часто называют "национальным достоянием Казахстана".

"Это огромная честь и большая ответственность. Для меня это напоминание, что я представляю свою страну, ее культуру и душу. С годами это значение становится все серьезнее", – заявил Кудайберген.

Ранее сообщалось, что шоу Димаша Кудайбергена побило смелый рекорд в Китае.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
