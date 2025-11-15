Кто из артистов выступит в перерыве матча Казахстан – Бельгия
Фото: Instagram/ulytau_official
Стало известно, кто станет хедлайнером сегодняшнего матча по футболу на стадионе "Астана Арена", сообщает Zakon.kz.
В ночь на 15 ноября афишу синхронно разместили в Instagram-аккаунтах национальной сборной по футболу и легендарной группы "Ұлытау".
Фото: Instagram/kff_team
Таким образом, в перерыве встречи Казахстан – Бельгия выступит знаменитая группа "Ұлытау". Исходя из анонса, на стадионе фанатов ждет не только напряженный футбол, но и особая музыкальная атмосфера.
Команды встретятся сегодня в квалификации ЧМ-2026. Матч начнется в 19:00 по местному времени.
В эти дни всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген находится в столице Германии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript