Кто из артистов выступит в перерыве матча Казахстан – Бельгия

Стало известно, кто станет хедлайнером сегодняшнего матча по футболу на стадионе "Астана Арена", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 15 ноября афишу синхронно разместили в Instagram-аккаунтах национальной сборной по футболу и легендарной группы "Ұлытау".

Фото: Instagram/kff_team

Таким образом, в перерыве встречи Казахстан – Бельгия выступит знаменитая группа "Ұлытау". Исходя из анонса, на стадионе фанатов ждет не только напряженный футбол, но и особая музыкальная атмосфера.

Команды встретятся сегодня в квалификации ЧМ-2026. Матч начнется в 19:00 по местному времени.

В эти дни всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген находится в столице Германии.