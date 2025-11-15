#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Стилист предложил fashion-тренд на примере сестер Олсен

Александр Рогов посоветовал модницам носить сразу две сумочки, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 20:40 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам дополнять свой образ сразу двумя сумочками разных размеров, сообщает Zakon.kz.

В пример он привел образы американских актрис, модельеров и бизнесвумен, сестер-близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен.


"Одна сумка хорошо, а две еще лучше. Берите пример с сестер Олсен. Но я бы рекомендовал использовать две сумки максимально разных размеров: одну большую, а вторую миниатюрную", – написал Рогов в Telegram.

Ранее стилист рассказал, как выбрать образ на Новый год.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
