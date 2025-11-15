Стилист предложил fashion-тренд на примере сестер Олсен
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам дополнять свой образ сразу двумя сумочками разных размеров, сообщает Zakon.kz.
В пример он привел образы американских актрис, модельеров и бизнесвумен, сестер-близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен.
"Одна сумка хорошо, а две еще лучше. Берите пример с сестер Олсен. Но я бы рекомендовал использовать две сумки максимально разных размеров: одну большую, а вторую миниатюрную", – написал Рогов в Telegram.
Ранее стилист рассказал, как выбрать образ на Новый год.
