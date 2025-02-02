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Мир

Джоконду скроют от большинства посетителей Лувра

Джоконду скроют от посетителей Лувра, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 21:58 Фото: wikipedia
Директор французского музея Лувр Лоранс де Кар заявила, что для попадания в отдельный зал с картиной "Джоконда" Леонардо да Винчи потребуется отдельный билет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания France Inter, картину, скорее всего, будут выставлять в Квадратном дворе Луврского дворца. Это позволит гостям спокойно полюбоваться шедевром.


"Билет в Лувр дает вам доступ к постоянным коллекциям и выставкам, а если вы захотите увидеть "Мону Лизу", нужно будет оплатить отдельно доступ к картине", – заявила Лоранс де Кар.

Ранее сообщалось, что ведущим музеям Казахстана присвоен национальный статус.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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