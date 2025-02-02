Джоконду скроют от большинства посетителей Лувра

Фото: wikipedia

Директор французского музея Лувр Лоранс де Кар заявила, что для попадания в отдельный зал с картиной "Джоконда" Леонардо да Винчи потребуется отдельный билет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания France Inter, картину, скорее всего, будут выставлять в Квадратном дворе Луврского дворца. Это позволит гостям спокойно полюбоваться шедевром.

"Билет в Лувр дает вам доступ к постоянным коллекциям и выставкам, а если вы захотите увидеть "Мону Лизу", нужно будет оплатить отдельно доступ к картине", – заявила Лоранс де Кар. Ранее сообщалось, что ведущим музеям Казахстана присвоен национальный статус.

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