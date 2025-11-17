"Красиво и мурашки": младший брат Димаша Кудайбергена показал магию концерта в Берлине

14 ноября 2025 года на сцене Max-Schmeling-Halle в Берлине впервые прозвучали более двадцати композиций в исполнении народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена, среди которых были десять авторских произведений, сообщает Zakon.kz.

Так, во время исполнения одной известной композиции под названием "Махаббат бер маған" в руках поклонников горели фонарики в виде свечей. Зрители продолжили исполнять песню даже тогда, когда Кудайберген прекратил петь.

Магию происходящего заснял младший брат артиста – Мансур Кудайберген.

Пользователи Сети остались под впечатлением от увиденного и поблагодарили знаменитостей за очаровательные кадры:

Красиво и мурашки от увиденного. Пусть будет всегда так.

Очень красивые кадры.

Обожаю эту песню.

Какое прекрасное исполнение.

