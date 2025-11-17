#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Красиво и мурашки": младший брат Димаша Кудайбергена показал магию концерта в Берлине

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 13:03 Фото: dimashnews.com
14 ноября 2025 года на сцене Max-Schmeling-Halle в Берлине впервые прозвучали более двадцати композиций в исполнении народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена, среди которых были десять авторских произведений, сообщает Zakon.kz.

Так, во время исполнения одной известной композиции под названием "Махаббат бер маған" в руках поклонников горели фонарики в виде свечей. Зрители продолжили исполнять песню даже тогда, когда Кудайберген прекратил петь.

Магию происходящего заснял младший брат артиста – Мансур Кудайберген.

Пользователи Сети остались под впечатлением от увиденного и поблагодарили знаменитостей за очаровательные кадры:

  • Красиво и мурашки от увиденного. Пусть будет всегда так.
  • Очень красивые кадры.
  • Обожаю эту песню.
  • Какое прекрасное исполнение.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 13:03
"Мамина гордость": Светлана Айтбаева показала, как вырос младший брат Димаша

Мы также писали, что перед сольным концертом в Лондоне Димаш Кудайберген дал интервью британскому изданию The Upcoming. Певец рассказал о туре Stranger, о своем творческом пути, о казахских корнях и о том, как музыка объединяет Восток и Запад.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
