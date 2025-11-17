"Красиво и мурашки": младший брат Димаша Кудайбергена показал магию концерта в Берлине
Фото: dimashnews.com
14 ноября 2025 года на сцене Max-Schmeling-Halle в Берлине впервые прозвучали более двадцати композиций в исполнении народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена, среди которых были десять авторских произведений, сообщает Zakon.kz.
Так, во время исполнения одной известной композиции под названием "Махаббат бер маған" в руках поклонников горели фонарики в виде свечей. Зрители продолжили исполнять песню даже тогда, когда Кудайберген прекратил петь.
Магию происходящего заснял младший брат артиста – Мансур Кудайберген.
Пользователи Сети остались под впечатлением от увиденного и поблагодарили знаменитостей за очаровательные кадры:
- Красиво и мурашки от увиденного. Пусть будет всегда так.
- Очень красивые кадры.
- Обожаю эту песню.
- Какое прекрасное исполнение.
Мы также писали, что перед сольным концертом в Лондоне Димаш Кудайберген дал интервью британскому изданию The Upcoming. Певец рассказал о туре Stranger, о своем творческом пути, о казахских корнях и о том, как музыка объединяет Восток и Запад.
