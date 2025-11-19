#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

56-летняя Татьяна Буланова прокомментировала "звездную болезнь" покинувших ее танцоров

Татьяна Буланова, танцоры, комментарий , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 19:30 Фото: Instagram/dimaberegulya
Российская певица Татьяна Буланова рассказала, что уже подобрала новых претендентов на место танцоров, которые покинули ее команду после резкого роста популярности в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Артистка подчеркнула, что спокойно относится к их решению двигаться дальше.

"Ребят заметили, пусть пробуют себя в новых ролях. Но важно помнить: на протяжении всех лет зрители ценили и уважали именно мое выступление. Есть на сцене подтанцовка или нет – это не меняет сути", – сказала Буланова.

Она также отметила, что не согласна с формулировкой о том, что танцоры "не выдержали славы". По словам певицы, они всегда выступали на виду, поэтому подобное утверждение, считает она, некорректно.

Ранее сообщалось, что танцоры 56-летней российской исполнительницы Татьяны Булановой супруги Максим и Алена Алалыкины, ставшие популярными после "энергосберегающего" выступления, покинули команду из-за разногласий с директором певицы

Айсулу Омарова
Читайте также
"Ленивые" танцоры ушли от Татьяны Булановой
20:04, 18 ноября 2025
"Ленивые" танцоры ушли от Татьяны Булановой
56-летняя Татьяна Буланова задумалась о материнстве
06:58, 20 мая 2025
56-летняя Татьяна Буланова задумалась о материнстве
Алла Пугачёва и "энергосберегающий" танцор Татьяны Булановой обменялись любезностями
11:34, 15 сентября 2025
Алла Пугачёва и "энергосберегающий" танцор Татьяны Булановой обменялись любезностями
