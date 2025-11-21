"Сам в шоке!": Костомаров решился на экстремальный трюк

48-летний российский фигурист Роман Костомаров, потерявший стопы и кисти рук на фоне тяжелого течения болезни, продолжает доказывать обществу, что нет ничего невозможного, сообщает Zakon.kz.

На днях олимпийский чемпион с семьей уехал в отпуск в Дубай, где, судя по всему, не намерен отдыхать пассивно. В Instagram Костомаров опубликовал видео полета на флайборде.

"Мягко говоря, сам в шоке!!! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф. Не думал, что так смогу в новой жизни", – поделился фигурист эмоциями.

Подписчики Костомарова не устают восхищаться его любовью к жизни и достижениями после трагических событий 2023 года.

У нас недавно боец потерял ногу. Молодой парень, который впал в депрессию и потерял интерес к жизни. Так я ему все видео Романа, скрины из СМИ, все достижения Ромы после операций принесла и положила на колени. Читай, говорю… Чего ты скулишь… Вон у человека, что было. Так он сейчас у нас на протезе летает. Двумя ногами не догонишь.

Роман, все наше восхищение и любовь. Ты неповторим.

Сила духа и сила воли….!!!!!

СУПЕРГЕРОЙ!!!

Браво, Вы лучший, это мощь.

Сверхчеловек.

Человек, который показывает: ограничений нет. Есть только воля!

Вот это да! Браво силе духа, силе воли, желанию жить!

Шок и восхищение.

Несколькими днями ранее Роман Костомаров довел подписчиков до слез кадрами подготовки к выступлению в новом шоу с Татьяной Навкой.

Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног. А уже в марте следующего года он встал на сноуборд.