"Сам в шоке!": Костомаров решился на экстремальный трюк
48-летний российский фигурист Роман Костомаров, потерявший стопы и кисти рук на фоне тяжелого течения болезни, продолжает доказывать обществу, что нет ничего невозможного, сообщает Zakon.kz.
На днях олимпийский чемпион с семьей уехал в отпуск в Дубай, где, судя по всему, не намерен отдыхать пассивно. В Instagram Костомаров опубликовал видео полета на флайборде.
"Мягко говоря, сам в шоке!!! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф. Не думал, что так смогу в новой жизни", – поделился фигурист эмоциями.
Подписчики Костомарова не устают восхищаться его любовью к жизни и достижениями после трагических событий 2023 года.
- У нас недавно боец потерял ногу. Молодой парень, который впал в депрессию и потерял интерес к жизни. Так я ему все видео Романа, скрины из СМИ, все достижения Ромы после операций принесла и положила на колени. Читай, говорю… Чего ты скулишь… Вон у человека, что было. Так он сейчас у нас на протезе летает. Двумя ногами не догонишь.
- Роман, все наше восхищение и любовь. Ты неповторим.
- Сила духа и сила воли….!!!!!
- СУПЕРГЕРОЙ!!!
- Браво, Вы лучший, это мощь.
- Сверхчеловек.
- Человек, который показывает: ограничений нет. Есть только воля!
- Вот это да! Браво силе духа, силе воли, желанию жить!
- Шок и восхищение.
Несколькими днями ранее Роман Костомаров довел подписчиков до слез кадрами подготовки к выступлению в новом шоу с Татьяной Навкой.
Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног. А уже в марте следующего года он встал на сноуборд.
