#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.66
597.44
6.56
Культура и шоу-бизнес

Священник-диджей устроил рейв перед собором в Словакии

Рейв перед собором в Словакии, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 08:05 Фото: Х/MApodogan
В Словакии католический священник-диджей Падре Гильерме устроил 21 ноября рейв перед средневековым собором, сообщает Zakon.kz.

Выступление открыло видеообращение Папы Римского Льва XIV, который поприветствовал и благословил участников. Об этом передает Classic FM.

"С радостью приветствую вас, собравшихся перед этим великолепным собором Кошице, который является бьющимся сердцем веры и надежды. Прибыв из разных стран, но объединенные одной верой, ваше присутствие является осязаемым знаком братства и мира, которые вселяются в наши сердца дружбой с Христом", – сказал он.

Падре Гильерме служит священником с 1999 года. Во время пандемии он проводил еженедельные диджей-сеты в прямом эфире, где экспериментировал, сочетая техно-музыку с сакральной фолк-музыкой. Его целью было выразить свою любовь к вере и электронной музыке, чтобы побудить людей проявлять человечность к другим.

"На рейве такие характеристики, как культура или этническая принадлежность, не имеют значения. Любовь к музыке объединяет самых разных людей", – отметил священник.

15 ноября в Ватикане на встрече с Папой Римским известная актриса Кейт Бланшетт подарила понтифику плетеный браслетик.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Священники из Греции переводили деньги в ночные клубы
03:47, 27 октября 2024
Священники из Греции переводили деньги в ночные клубы
Статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара
04:49, 17 ноября 2024
Статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара
Католических священников арестовали в Польше по подозрению в педофилии
23:19, 02 октября 2024
Католических священников арестовали в Польше по подозрению в педофилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: