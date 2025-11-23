Священник-диджей устроил рейв перед собором в Словакии

В Словакии католический священник-диджей Падре Гильерме устроил 21 ноября рейв перед средневековым собором, сообщает Zakon.kz.

Выступление открыло видеообращение Папы Римского Льва XIV, который поприветствовал и благословил участников. Об этом передает Classic FM.

"С радостью приветствую вас, собравшихся перед этим великолепным собором Кошице, который является бьющимся сердцем веры и надежды. Прибыв из разных стран, но объединенные одной верой, ваше присутствие является осязаемым знаком братства и мира, которые вселяются в наши сердца дружбой с Христом", – сказал он.

Падре Гильерме служит священником с 1999 года. Во время пандемии он проводил еженедельные диджей-сеты в прямом эфире, где экспериментировал, сочетая техно-музыку с сакральной фолк-музыкой. Его целью было выразить свою любовь к вере и электронной музыке, чтобы побудить людей проявлять человечность к другим.

"На рейве такие характеристики, как культура или этническая принадлежность, не имеют значения. Любовь к музыке объединяет самых разных людей", – отметил священник.

🇸🇰 A rave took place in Slovakia, blessed by Pope Leo XIV



The DJ booth was manned by priest-DJ Padre Guilherme. The Vatican sent him to Košice to celebrate the 75th birthday of local Archbishop Bernard Bober, giving guests an evening that blended music with a prayerful vibe. pic.twitter.com/uH59yXOTPW — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025

