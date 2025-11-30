Картофельное шоу устроили в Таджикистане

29 ноября в Душанбе прошел фестиваль выставки-продажи картофеля, сообщает Zakon.kz.

В Таджикистане наиболее распространены 15 сортов картофеля, передает НИАТ "Ховар". По данным специалистов, рекомендуемая норма потребления картофеля в Таджикистане составляет 92 кг на человека в год.

Фото: khovar.tj

На выставке таджикские аграрии представили самые лучшие сорта этой популярной сельхозкультуры. Посетителей ждала целая гора из мешков с картофелем и дастархан с блюдами из него.

Фото: khovar.tj

Местные умельцы даже соорудили пирамиду из картофеля.

Фото: khovar.tj

В Таджикистане картофель любят не меньше традиционных лепешек и блюд из мяса. А врачи ценят этот овощ за высокое содержание витамина В6 и большое количество микроэлементов – калия, меди, фосфора и никотиновой кислоты.

"Он также является антиоксидантом благодаря фитонутриентам, которые выводят вредные соединения из организма. Белки, содержащиеся в картофеле, способствуют нейтрализации свободных радикалов, положительно влияют на красоту и эластичность кожи и помогают предотвратить преждевременное старение", – говорится в публикации.

Фото: khovar.tj

