Картофельное шоу устроили в Таджикистане
В Таджикистане наиболее распространены 15 сортов картофеля, передает НИАТ "Ховар". По данным специалистов, рекомендуемая норма потребления картофеля в Таджикистане составляет 92 кг на человека в год.
Фото: khovar.tj
На выставке таджикские аграрии представили самые лучшие сорта этой популярной сельхозкультуры. Посетителей ждала целая гора из мешков с картофелем и дастархан с блюдами из него.
Фото: khovar.tj
Местные умельцы даже соорудили пирамиду из картофеля.
Фото: khovar.tj
В Таджикистане картофель любят не меньше традиционных лепешек и блюд из мяса. А врачи ценят этот овощ за высокое содержание витамина В6 и большое количество микроэлементов – калия, меди, фосфора и никотиновой кислоты.
"Он также является антиоксидантом благодаря фитонутриентам, которые выводят вредные соединения из организма. Белки, содержащиеся в картофеле, способствуют нейтрализации свободных радикалов, положительно влияют на красоту и эластичность кожи и помогают предотвратить преждевременное старение", – говорится в публикации.
Фото: khovar.tj
Ранее в столице Кыргызстана началась осенняя высадка тюльпанов.