Актер Сергей Безруков обратился к жителям Узбекистана после скандала
Поводом для обсуждения стала юмористическая пародия актера на речь сотрудника ташкентского кладбища, что вызвало волну критики в соцсетях.
В ответ на негативные реакции Безруков записал обращение, в котором подчеркнул свое уважение к культуре, кухне и гостеприимству Узбекистана. Он заявил, что критика в его адрес является попыткой спровоцировать межнациональный конфликт.
"Я в курсе того, как меня любят в Узбекистане, и всегда отвечаю взаимностью", – сказал актер.
Инцидент связан с историей, которую Безруков ранее рассказывал о посещении кладбища в Ташкенте, где похоронена дочь Сергея Есенина – Татьяна. Он описывал, как вечером пытался попасть на территорию кладбища с цветами, а один из сотрудников узнал его по роли в сериале "Бригада" и произнес слово "Белый". Пересказывая эпизод, актер попытался передать акцент сотрудника, что и стало предметом критики.
