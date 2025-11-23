Актер Сергей Безруков обратился к жителям Узбекистана после скандала

Российский актер Сергей Безруков прокомментировал возникший скандал вокруг его высказываний об узбекистанцах, сделанных во время одной из пресс-конференций, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обсуждения стала юмористическая пародия актера на речь сотрудника ташкентского кладбища, что вызвало волну критики в соцсетях.



В ответ на негативные реакции Безруков записал обращение, в котором подчеркнул свое уважение к культуре, кухне и гостеприимству Узбекистана. Он заявил, что критика в его адрес является попыткой спровоцировать межнациональный конфликт.

"Я в курсе того, как меня любят в Узбекистане, и всегда отвечаю взаимностью", – сказал актер.

Инцидент связан с историей, которую Безруков ранее рассказывал о посещении кладбища в Ташкенте, где похоронена дочь Сергея Есенина – Татьяна. Он описывал, как вечером пытался попасть на территорию кладбища с цветами, а один из сотрудников узнал его по роли в сериале "Бригада" и произнес слово "Белый". Пересказывая эпизод, актер попытался передать акцент сотрудника, что и стало предметом критики.

