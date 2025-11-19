"А Жулдыз?": в Казнете обсуждают видео родителей Кайрата Нуртаса с младшим внуком

Казахстанский музыкант Нуртас Айдарбеков поделился видеороликом с женой Гульзирой Айдарбековой. Знаменитые бабушка с дедушкой занимались младшим внуком, сообщает Zakon.kz.

Пока папа Кайрата Нуртаса исполнял песню на домбре, Айдарбекова пыталась укачать малыша.

"Вот так и растим нашего внука Амре – бабушка носит на руках, а дедушка поет песни. А песни он любит", – описал происходящее Айдарбеков.

Мы уже сообщали, что в октябре 2025 года у младшего брата Кайрата Нуртаса – Зангара – родился сын, которого назвали Амре.

Видео нашло большой отклик среди аудитории артиста. Кроме умилительных комментариев, встречается также много вопросов о другой внучке знаменитостей. А именно о дочке Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой.

Пусть у всех будут такие бабушки и дедушки.

Таких дедушек и бабушек у нас, к сожалению, не было. Берегите себя.

Почему вы не поможете Абдукаримовой?

