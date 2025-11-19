#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"А Жулдыз?": в Казнете обсуждают видео родителей Кайрата Нуртаса с младшим внуком

малыш на руках, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 10:46 Фото: pexels
Казахстанский музыкант Нуртас Айдарбеков поделился видеороликом с женой Гульзирой Айдарбековой. Знаменитые бабушка с дедушкой занимались младшим внуком, сообщает Zakon.kz.

Пока папа Кайрата Нуртаса исполнял песню на домбре, Айдарбекова пыталась укачать малыша.

"Вот так и растим нашего внука Амре – бабушка носит на руках, а дедушка поет песни. А песни он любит", – описал происходящее Айдарбеков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 10:46
В семье Кайрата Нуртаса случилось пополнение

Мы уже сообщали, что в октябре 2025 года у младшего брата Кайрата Нуртаса – Зангара – родился сын, которого назвали Амре.

Видео нашло большой отклик среди аудитории артиста. Кроме умилительных комментариев, встречается также много вопросов о другой внучке знаменитостей. А именно о дочке Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой.

  • Пусть у всех будут такие бабушки и дедушки.
  • Таких дедушек и бабушек у нас, к сожалению, не было. Берегите себя.
  • Почему вы не поможете Абдукаримовой?

Ранее мы рассказывали, что 12-летняя солистка творческой студии "Жас сарбаз" Жасмина Тузелова вышла в финал 12-го сезона российского шоу "Голос. Дети".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
