Культура и шоу-бизнес

Джей Ло выступила на свадьбе дочки индийского миллиардера

Дженнифер Лопес в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 07:50 Фото: Х/DainikBhaskar
24 ноября в индийском Удайпуре Дженнифер Лопес стала участницей свадебной шоу-программы, сообщает Zakon.kz.

В Индии сейчас проходит масштабное празднование бракосочетания дочери индийского миллиардера. Свадьба дочери фармацевтического миллиардера Рамы Раджу Мантены, Нетры, и технологического предпринимателя Вамси Гадираджу стала настоящим грандиозным событием, передает The Indian Express.

В рамках трехдневного празднования гостей развлекали артисты Cirque du Soleil. Кульминацией стало выступление Дженнифер Лопес, которая по такому случаю даже примерила сари.

Также ожидается выступление Джастина Бибера. На торжестве присутствуют знаменитости и высокопоставленные лица, включая Дональда Трампа-младшего.

Один из состоятельных людей мира Павел Дуров продал на днях национальные папахи Хабиба.

Фото Алия Абди
Алия Абди
