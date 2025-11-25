Джей Ло выступила на свадьбе дочки индийского миллиардера
В Индии сейчас проходит масштабное празднование бракосочетания дочери индийского миллиардера. Свадьба дочери фармацевтического миллиардера Рамы Раджу Мантены, Нетры, и технологического предпринимателя Вамси Гадираджу стала настоящим грандиозным событием, передает The Indian Express.
В рамках трехдневного празднования гостей развлекали артисты Cirque du Soleil. Кульминацией стало выступление Дженнифер Лопес, которая по такому случаю даже примерила сари.
𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐟𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐳 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐭 𝐍𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚'𝐬 𝐔𝐝𝐚𝐢𝐩𝐮𝐫 𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞#JenniferLopez #JLoIndiaPerformance #JLoLivePerformance #NetraMantena #UdaipurWedding— IndustryWired (@industry_wired) November 24, 2025
Также ожидается выступление Джастина Бибера. На торжестве присутствуют знаменитости и высокопоставленные лица, включая Дональда Трампа-младшего.
भारत के व्यापारियों की ताकत तो देखो— Manoj Singh (@PracticalSpy) November 23, 2025
USA के अरबपति पद्मजा और रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की उदयपुर में हो रही शादी में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और बहू को स्टेज पर नचवा दिया 😂😂
