Культура и шоу-бизнес

"По следам Аллы Борисовны": Орбакайте спародировала фрагмент резонансного интервью

певицы Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 13:31 Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская эстрадная певица, актриса и заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте опубликовала шуточный ролик, в котором спародировала свою маму – легендарную Аллу Пугачёву, сообщает Zakon.kz.

Публикация появилась в Instagram дочери Примадонны сегодня, 10 октября 2025 года. В нем Орбакайте спародировала фрагмент резонансного интервью Пугачёвой, которое она дала журналистке Катерине Гордеевой.

"Всем мира и добра", – написала под видео 54-летняя Орбакайте.

Фолловерам, судя по комментариям, пародия очень понравилась:

  • "Браво".
  • "Повторила маму".
  • "Кристина – умничка!"
  • "Кто знает, тот поймет".
  • "Молодец! Маму поддержала".
  • "Кристиночка, вы лучшая, очень вас любим".
  • "Красавица и с потрясающим чувством юмора!"
  • "Ах, как вы прекрасны! Спасибо, Кристина Эдмундовна!"
  • "Ахах, по следам Аллы Борисовны. Хорошего отдыха вам, Кристина!"
  • "Ой, как хорошо. Надо быть ближе к людям – это точно. Особенно – к поклонникам".
  • "Любим бесконечно вас! Будьте счастливы и здоровы, мира в каждый дом! Спасибо, Кристиночка".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 13:31
Алла Пугачёва впервые после резонансного интервью вышла в свет

10 сентября 2025 года в свет вышло большое интервью Аллы Пугачёвой, которое она дала впервые за долгое время. В нем певица обратилась к поклонникам и расплакалась. Позднее стало известно, что интервью Примадонны стало поводом для судебного иска в Москве.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алла Пугачёва восхитилась Кристиной Орбакайте
10:05, 25 февраля 2025
Алла Пугачёва восхитилась Кристиной Орбакайте
Орбакайте опубликовала архивное видео с Пугачёвой
14:23, 27 ноября 2023
Орбакайте опубликовала архивное видео с Пугачёвой
Орбакайте и Галкин обратились к Алле Пугачёвой
13:38, 15 апреля 2024
Орбакайте и Галкин обратились к Алле Пугачёвой
