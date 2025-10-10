"По следам Аллы Борисовны": Орбакайте спародировала фрагмент резонансного интервью
Российская эстрадная певица, актриса и заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте опубликовала шуточный ролик, в котором спародировала свою маму – легендарную Аллу Пугачёву, сообщает Zakon.kz.
Публикация появилась в Instagram дочери Примадонны сегодня, 10 октября 2025 года. В нем Орбакайте спародировала фрагмент резонансного интервью Пугачёвой, которое она дала журналистке Катерине Гордеевой.
"Всем мира и добра", – написала под видео 54-летняя Орбакайте.
Фолловерам, судя по комментариям, пародия очень понравилась:
- "Браво".
- "Повторила маму".
- "Кристина – умничка!"
- "Кто знает, тот поймет".
- "Молодец! Маму поддержала".
- "Кристиночка, вы лучшая, очень вас любим".
- "Красавица и с потрясающим чувством юмора!"
- "Ах, как вы прекрасны! Спасибо, Кристина Эдмундовна!"
- "Ахах, по следам Аллы Борисовны. Хорошего отдыха вам, Кристина!"
- "Ой, как хорошо. Надо быть ближе к людям – это точно. Особенно – к поклонникам".
- "Любим бесконечно вас! Будьте счастливы и здоровы, мира в каждый дом! Спасибо, Кристиночка".
10 сентября 2025 года в свет вышло большое интервью Аллы Пугачёвой, которое она дала впервые за долгое время. В нем певица обратилась к поклонникам и расплакалась. Позднее стало известно, что интервью Примадонны стало поводом для судебного иска в Москве.
