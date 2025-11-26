Ханде Эрчел презентовала фильм, выросший из тайны прошлого

Турецкая актриса Ханде Эрчел, покорившая зрителей ролью Эды Йылдыз в сериале "Постучись в мою дверь", прилетела в Москву, чтобы представить свой новый фильм, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "7дней.ru" актриса откровенно поделилась своими переживаниями и эмоциями.

Новая картина "Два мира. Одно желание" родилась из реальной истории, которую пережила Ханде пять лет назад. На презентации в Москве она призналась, что этот удивительный случай стал для нее чем-то большим, настоящим чудом, вдохновившим сюжет фильма.

Турецкая красавица выступила в проекте не только как актриса, но и как автор идеи. Она признается, что вдохновением послужила глубокая ностальгия по детству, по людям, моментам и воспоминаниям, которые хранит всю жизнь внутри себя каждый человек.

"Людям нужно обращать внимание на то, что они желают, потому что все эти желания могут стать чудом, которое может сбыться", – уверена Ханде.

Звезда также отметила, что открыта новым творческим предложениям.

