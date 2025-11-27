71-летний Игорь Крутой выложил кадры с повзрослевшей дочерью и умилил фанатов

Композитор Игорь Крутой опубликовал редкие кадры со своей дочерью Александрой, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал 27 ноября на своей странице в Instagram.

"Гуляю со своей Сашенькой, наполненный гордостью, какая у меня выросла красивая доченька, и не понимаю, как быстро пролетели эти 22 года с момента ее рождения. Я обожаю эти наши мгновения – гулять, ни о чем не думая, делиться всеми секретиками, беззаботно болтая, и слушать внутри себя "Колыбельную Сашеньке", сочиненную, когда моей малышке исполнилось "уже" 3 дня", – написал Крутой под постом.

Видео вызвало волну умиления у подписчиков композитора.

Я помню Сашеньку маленькой, боже, действительно, как летит время. Очень красивые вы!

Ну какие вы классные!

Счастливые. И как это хорошо-то. Спасибо, что делитесь с нами таким теплом!

