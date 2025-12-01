"Пирамиды такого не видели": Димаш Кудайберген показал яркие кадры своего шоу в Египте

30 ноября 2025 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом у подножия пирамид в районе Гизы. Ранее музыкант уже признавался, что никогда не был в Египте, сообщает Zakon.kz.

На следующий день, 1 декабря, композитор заявил, что очень счастлив был выступать на сцене международного фестиваля.

Он также опубликовал красочные кадры с прошедшего музыкального события.

"Stranger" у подножия пирамид Гизы. Момент, который говорит сам за себя. Спасибо, Египет", – говорится в описании к видео.

Комментаторы поспешили поздравить кумира с фантастическим выступлением.

Материал по теме Разбудивший пустыню: Димаш Кудайберген впервые выступил у подножия великих пирамид

Гордость за тебя.

Вот это масштаб! Димаш – это легенда, это масштаб, это рекорд.

Пирамиды такого никогда не видели и не слышали! Но вам, Димаш, удалось удивить их и как всегда порадовать нас!

Пирамиды, возвышающиеся за твоей спиной, и загадочный Сфинкс – это так величественно!

Еще один великолепный концерт в объятиях пирамид.

Димаш – феерический концерт! Спасибо!!!

С покорением очередного континента!

24 ноября 2025 года в начальной школе Insurgentes Morelos в Мехико прошел необычный урок, который перенес учеников в далекий Казахстан. Оказалось, что официальный Dimash Qudaibergen Mexico Club организовал культурно-образовательное мероприятие Kazakhstan Activity.