Культура и шоу-бизнес

"Пирамиды такого не видели": Димаш Кудайберген показал яркие кадры своего шоу в Египте

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 14:50 Фото: dimashnews.com
30 ноября 2025 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом у подножия пирамид в районе Гизы. Ранее музыкант уже признавался, что никогда не был в Египте, сообщает Zakon.kz.

На следующий день, 1 декабря, композитор заявил, что очень счастлив был выступать на сцене международного фестиваля.

Он также опубликовал красочные кадры с прошедшего музыкального события.

"Stranger" у подножия пирамид Гизы. Момент, который говорит сам за себя. Спасибо, Египет", – говорится в описании к видео.

Комментаторы поспешили поздравить кумира с фантастическим выступлением.

  • Гордость за тебя.
  • Вот это масштаб! Димаш – это легенда, это масштаб, это рекорд.
  • Пирамиды такого никогда не видели и не слышали! Но вам, Димаш, удалось удивить их и как всегда порадовать нас!
  • Пирамиды, возвышающиеся за твоей спиной, и загадочный Сфинкс – это так величественно!
  • Еще один великолепный концерт в объятиях пирамид.
  • Димаш – феерический концерт! Спасибо!!!
  • С покорением очередного континента!

24 ноября 2025 года в начальной школе Insurgentes Morelos в Мехико прошел необычный урок, который перенес учеников в далекий Казахстан. Оказалось, что официальный Dimash Qudaibergen Mexico Club организовал культурно-образовательное мероприятие Kazakhstan Activity.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
