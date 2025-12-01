"Пирамиды такого не видели": Димаш Кудайберген показал яркие кадры своего шоу в Египте
Фото: dimashnews.com
30 ноября 2025 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом у подножия пирамид в районе Гизы. Ранее музыкант уже признавался, что никогда не был в Египте, сообщает Zakon.kz.
На следующий день, 1 декабря, композитор заявил, что очень счастлив был выступать на сцене международного фестиваля.
Он также опубликовал красочные кадры с прошедшего музыкального события.
"Stranger" у подножия пирамид Гизы. Момент, который говорит сам за себя. Спасибо, Египет", – говорится в описании к видео.
Комментаторы поспешили поздравить кумира с фантастическим выступлением.
- Гордость за тебя.
- Вот это масштаб! Димаш – это легенда, это масштаб, это рекорд.
- Пирамиды такого никогда не видели и не слышали! Но вам, Димаш, удалось удивить их и как всегда порадовать нас!
- Пирамиды, возвышающиеся за твоей спиной, и загадочный Сфинкс – это так величественно!
- Еще один великолепный концерт в объятиях пирамид.
- Димаш – феерический концерт! Спасибо!!!
- С покорением очередного континента!
24 ноября 2025 года в начальной школе Insurgentes Morelos в Мехико прошел необычный урок, который перенес учеников в далекий Казахстан. Оказалось, что официальный Dimash Qudaibergen Mexico Club организовал культурно-образовательное мероприятие Kazakhstan Activity.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript