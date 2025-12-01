Разбудивший пустыню: Димаш Кудайберген впервые выступил у подножия великих пирамид

30 ноября 2025 года в рамках первого фестиваля The Pyramids Echo Димаш Кудайберген представил свой сольный концерт. Это было первое выступление музыканта на африканском континенте, у подножия египетских пирамид, и первое выступление здесь артиста из стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

В вечернем магическом свете пирамиды, наполненные мифами и древними тайнами, создавали особенную историю для каждой песни.

Фото: dimashnews.com

"Словно в отдельном маленьком спектакле, Димаш играл в каждом произведении главную роль – харизматичного парня в Fire и Smoke, мужчины, знающего, что такое настоящие чувства, в "Любовь уставших лебедей" и человека, умеющего определять самое ценное в этой жизни в When I`Ve Got You и SOS d’un terrien en détresse", – описали происходящее журналисты издания Dimashnews.com.

Фото: dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Также сказано, что зрители дружно поддерживали артистов – подпевали, танцевали, подхватывали распевки, "ловили" приветы из солнечного Казахстана и делились в ответ теплыми эмоциями – бесконечно красиво выглядел зал на "Ұмытылмас күн" и "Махаббат бер маған", когда "светлячки" телефонов окрасили панораму пирамид яркими ночными звездочками.

Фото: dimashnews.com

Димаш в свою очередь не отпускал зрителей с самого начала шоу до финала, когда в третий раз спустился в зал, чтобы на бис исполнить Weekend и поставить многоточие в этом замечательном празднике.

