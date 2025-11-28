Школьники Мехико оказались в Казахстане с Димашем Кудайбергеном

24 ноября 2025 года в начальной школе Insurgentes Morelos в Мехико прошел необычный урок, который перенес учеников в далекий Казахстан. Оказалось, что официальный Dimash Qudaibergen Mexico Club организовал культурно-образовательное мероприятие Kazakhstan Activity, сообщает Zakon.kz.

Ученики 4-6 классов (9-12 лет) познакомились с историей и традициями Казахстана: от национальных символов и памятников до языка, музыки, одежды и валюты.

Подготовка к событию превратилась в игровое приключение. За неделю до "прибытия" учителя помогли детям провести имитацию авиапутешествия: стулья расставили как кресла самолета, указали время "полета". Школьники получили задание заранее изучить информацию о Казахстане, чтобы "пассажиры" путешествия знали, куда они летят.

В день мероприятия представители фан-клуба Димаша провели своеобразную экскурсию по Казахстану – от древней истории до современности. Детям рассказали о значении флага, гимна, национальной валюты тенге, памятников и традиционной одежды.

Особый восторг у школьников вызвало живое звучание домбры и кобыза – многие услышали эти инструменты впервые. Ребята также смогли увидеть национальные костюмы, казахские украшения, попробовать шоколад и потрогать настоящие тенге.

Финалом стало яркое выступление: около 80 учеников вместе исполнили танец под Tau Ishinde Кудайбергена.

8 октября 2025 года Кудайберген выступил на одной из самых известных концертных площадок Мехико Auditorio Nacional.

