Школьники Мехико оказались в Казахстане с Димашем Кудайбергеном
Ученики 4-6 классов (9-12 лет) познакомились с историей и традициями Казахстана: от национальных символов и памятников до языка, музыки, одежды и валюты.
Подготовка к событию превратилась в игровое приключение. За неделю до "прибытия" учителя помогли детям провести имитацию авиапутешествия: стулья расставили как кресла самолета, указали время "полета". Школьники получили задание заранее изучить информацию о Казахстане, чтобы "пассажиры" путешествия знали, куда они летят.
Фото: dimashnews.com
В день мероприятия представители фан-клуба Димаша провели своеобразную экскурсию по Казахстану – от древней истории до современности. Детям рассказали о значении флага, гимна, национальной валюты тенге, памятников и традиционной одежды.
Фото: dimashnews.com
Особый восторг у школьников вызвало живое звучание домбры и кобыза – многие услышали эти инструменты впервые. Ребята также смогли увидеть национальные костюмы, казахские украшения, попробовать шоколад и потрогать настоящие тенге.
Фото: dimashnews.com
Финалом стало яркое выступление: около 80 учеников вместе исполнили танец под Tau Ishinde Кудайбергена.
8 октября 2025 года Кудайберген выступил на одной из самых известных концертных площадок Мехико Auditorio Nacional.
