Культура и шоу-бизнес

Фото богатейшего азербайджанца с женой восхитили соцсети

Эмин Агаларов, Алена Гаврилова, соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 22:34 Фото: Instagram/agavrilova777
Супруга известного предпринимателя и певца Эмина Агаларова опубликовала серию красивых фотографий с мужем, сообщает Zakon.kz.

Снимки Алена Гаврилова разместила 4 декабря на своей странице в Instagram.

"Красивый вечер в компании красивых людей", – написала она под постом.

Фото вызвали волну восхищенных комментариев у подписчиков.

  • Очень шикарная пара!
  • Прекрасная фотография! Красиво, счастливой семьи!
  • Какая роскошная и красивая пара!
  • Алена, вы очень счастливая, красивая пара, как приятно на вас смотреть!

Ранее сообщалось, что известный российский астролог Василиса Володина по просьбе подписчиков рассказала астроподоплеку того, что сейчас происходит в жизни певицы Ларисы Долиной.

Айсулу Омарова
