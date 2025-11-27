#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Семейные фото семьи Димаша Кудайбергена вызвали вопросы у поклонников

Раушан и Мансур Кудайберген, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 19:13 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Раушан и Мансур Кудайберген порадовали армию поклонников новой серией снимков, сделанных в гримерке перед одним из выступлений, сообщает Zakon.kz.

К посту идет лаконичная подпись: "Мой малыш".

Комментаторы живо откликнулись на публикацию знаменитой семьи, оставив добрые пожелания. Однако у одного из подписчиков появился вопрос к Раушан о будущем пополнении.

  • Вы всегда останетесь друг для друга мальчиком и маленькой девочкой, даже на протяжении многих лет.
  • Красота.
  • Когда увижу вашего малыша, Раушан?
  • Вы классные!
  • Я хочу быть частью вашей семьи.
  • Любим вас.

Фанаты назвали Испанию "вторым домом" для сестренки Димаша Кудайбергена

Мы также рассказывали, что Кудайбергену пришлось оправдываться за фото у "Байтерека".

Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
