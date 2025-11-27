Семейные фото семьи Димаша Кудайбергена вызвали вопросы у поклонников

Раушан и Мансур Кудайберген порадовали армию поклонников новой серией снимков, сделанных в гримерке перед одним из выступлений, сообщает Zakon.kz.

К посту идет лаконичная подпись: "Мой малыш".

Комментаторы живо откликнулись на публикацию знаменитой семьи, оставив добрые пожелания. Однако у одного из подписчиков появился вопрос к Раушан о будущем пополнении.

Вы всегда останетесь друг для друга мальчиком и маленькой девочкой, даже на протяжении многих лет.

Красота.

Когда увижу вашего малыша, Раушан?

Вы классные!

Я хочу быть частью вашей семьи.

Любим вас.

