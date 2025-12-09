#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Меладзетерапия" в Алматы: Валерию Меладзе хватило трех дней, чтобы "свести" город с ума

Валерий Меладзе, артист, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 15:39 Фото: Instagram/meladze.official
5, 6 и 8 декабря 2025 года в Алматы с аншлагом прошли концерты российского исполнителя Валерия Меладзе. Артист поделился серией кадров и видео со своих грандиозных выступлений, сообщает Zakon.kz.

Сам исполнитель хита "Салют, Вера!" на странице в Instagram написал:

"Подошел к концу марафон из трех концертов Валерия Меладзе в Алматы. Это было душевно, тепло и феерично! До новых встреч".

Также стоит отметить, что ни один приезд Меладзе в Казахстан не обходится без дани памяти его близкому другу – Батырхану Шукенову, который ушел из жизни в 2015 году. Так, на концерте, прошедшем 6 декабря, он вспомнил, как Батыр записал партию саксофона для песни "Сэра" и исполнил ее на сцене.

Кроме того, фанатов восхитил момент, когда Меладзе вышел на сцену в чапане.

На странице музыканта размещено еще несколько видео со счастливыми и довольными поклонницами его творчества, танцующими и подпевающему кумиру в унисон.

Следующие концерты Меладзе пройдут в Астане 10 и 11 декабря.

Валерий Меладзе вернулся в Казахстан
  • Даже охранники работают в кайф, напевая его песни.
  • Хочу быть охранником на его концерте.
  • Классная атмосфера! Как под песни В. Меладзе можно усидеть!
  • Мы приехали из Бишкека! Концерт бомба, огонь, просто тайфун, который снес нас полностью! До сих пор в экстазе! Спасибо! Давно таких эмоций не получали!
  • Незабываемые эмоции! 2 часа как одно мгновение!
  • Меладзе – ван лав.
  • Меладзетерапия – названия этих концертов.
  • Лучший, – делятся впечатлениями восторженные зрители.

Ранее народный артист России Игорь Крутой рассказал о поездке в Санкт-Петербург в компании своего лучшего друга Игоря Николаева.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
