"Меладзетерапия" в Алматы: Валерию Меладзе хватило трех дней, чтобы "свести" город с ума
Сам исполнитель хита "Салют, Вера!" на странице в Instagram написал:
"Подошел к концу марафон из трех концертов Валерия Меладзе в Алматы. Это было душевно, тепло и феерично! До новых встреч".
Также стоит отметить, что ни один приезд Меладзе в Казахстан не обходится без дани памяти его близкому другу – Батырхану Шукенову, который ушел из жизни в 2015 году. Так, на концерте, прошедшем 6 декабря, он вспомнил, как Батыр записал партию саксофона для песни "Сэра" и исполнил ее на сцене.
Кроме того, фанатов восхитил момент, когда Меладзе вышел на сцену в чапане.
На странице музыканта размещено еще несколько видео со счастливыми и довольными поклонницами его творчества, танцующими и подпевающему кумиру в унисон.
Следующие концерты Меладзе пройдут в Астане 10 и 11 декабря.
- Даже охранники работают в кайф, напевая его песни.
- Хочу быть охранником на его концерте.
- Классная атмосфера! Как под песни В. Меладзе можно усидеть!
- Мы приехали из Бишкека! Концерт бомба, огонь, просто тайфун, который снес нас полностью! До сих пор в экстазе! Спасибо! Давно таких эмоций не получали!
- Незабываемые эмоции! 2 часа как одно мгновение!
- Меладзе – ван лав.
- Меладзетерапия – названия этих концертов.
- Лучший, – делятся впечатлениями восторженные зрители.
