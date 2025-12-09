"Меладзетерапия" в Алматы: Валерию Меладзе хватило трех дней, чтобы "свести" город с ума

5, 6 и 8 декабря 2025 года в Алматы с аншлагом прошли концерты российского исполнителя Валерия Меладзе. Артист поделился серией кадров и видео со своих грандиозных выступлений, сообщает Zakon.kz.

Сам исполнитель хита "Салют, Вера!" на странице в Instagram написал:

"Подошел к концу марафон из трех концертов Валерия Меладзе в Алматы. Это было душевно, тепло и феерично! До новых встреч".

Также стоит отметить, что ни один приезд Меладзе в Казахстан не обходится без дани памяти его близкому другу – Батырхану Шукенову, который ушел из жизни в 2015 году. Так, на концерте, прошедшем 6 декабря, он вспомнил, как Батыр записал партию саксофона для песни "Сэра" и исполнил ее на сцене.

Кроме того, фанатов восхитил момент, когда Меладзе вышел на сцену в чапане.

На странице музыканта размещено еще несколько видео со счастливыми и довольными поклонницами его творчества, танцующими и подпевающему кумиру в унисон.

Следующие концерты Меладзе пройдут в Астане 10 и 11 декабря.

Даже охранники работают в кайф, напевая его песни.

Хочу быть охранником на его концерте.

Классная атмосфера! Как под песни В. Меладзе можно усидеть!

Мы приехали из Бишкека! Концерт бомба, огонь, просто тайфун, который снес нас полностью! До сих пор в экстазе! Спасибо! Давно таких эмоций не получали!

Незабываемые эмоции! 2 часа как одно мгновение!

Меладзе – ван лав.

Меладзетерапия – названия этих концертов.

Лучший, – делятся впечатлениями восторженные зрители.

