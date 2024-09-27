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Валерий Меладзе восхитился красотой астанчанок

Валерий Меладзе восхитился красотой астанчанок , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 23:37 Фото: gov.kz
Российский исполнитель и музыкальный продюсер Валерий Меладзе 27 сентября выступил с сольным концертом в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, во время концерта артист поделился искренними впечатлениями о столице и его жителях и жительницах. Он отметил, что столица Казахстана оставила у него глубокие эмоции и восхищение.

"Мы были здесь, когда еще строительство Астаны начиналось, даже планировалось. Также мы были тогда, когда Астана стала столицей, и теперь мы восхищаемся с каждым днем. Каждый раз приезжая, восхищаемся, как разрастается город. Это не просто современный город. Это город будущего! Поверьте мне, мы во многих городах были, и, конечно же, самое главное – это люди", — поделился Меладзе со сцены.

Особое внимание Валерий Меладзе уделил жительницам столицы.

Валерий Меладзе на концерте в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 23:37

Фото: gov.kz

"Мы — мужчины, обращаем большее внимание на женщин, девушек, которые являются украшением этого прекрасного города. Мы посвящаем эту песню всем представительницам прекрасной половины человечества, всем девушкам и женщинам, присутствующим в зале, и всем девушкам и женщинам Астаны", — отметил певец, подчеркнув красоту жительниц столицы и посвятив им со сцены песню "Как ты красива сегодня".

Ранее сообщалось, что жена Валерия Меладзе Альбина показала их подросшую дочь

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Интересное Астана Меладзе Валерий 2024 год Концерты Артисты Шоу-бизнес
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