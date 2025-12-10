"Не заболейте звездной болезнью!": соцсети обсуждают совместный пост казахстанца и Игоря Крутого
Фото: Instagram/igorkrutoy65
Казахстанский исполнитель Александр Лим, более известный как Alex Lim, и российский пианист Игорь Крутой опубликовали совместный пост, сопроводив его кадрами с прошедших съемок музыкальной передачи "Песня года", сообщает Zakon.kz.
Совместное творчество музыкантов началось после победы казахстанца на "Новой волне".
Уже в октябре 2025 года Крутой написал песню для Лима под названием "Вокзал". А в ноябре стало известно, что совсем скоро выйдет вторая песня – "Отпусти".
Несмотря на то, что к публикации нет подписи, комментаторы активно оставляют отзывы и пожелания.
- Большая просьба, останьтесь искренним, честным, добрым! Не заболейте звездной болезнью, не предайте в лучах славы дочку, любимую жену! Пусть за вами будет добрый шлейф, а мы будем радоваться за вас.
- Такие эмоции! Рада за вас, Александр! Желаю вашему тандему с маэстро Игорем Яковлевичем еще много потрясающих песен!
- Александр! Спасибо за вашу открытость, естественность, ваш прекрасный голос. Пусть ваш репертуар будет таким же глубоким, интересным. "Вокзал" не устаю слушать.
- Браво! Это было завораживающе!
- Гордимся, Алекс! Талантище!
- Ваши песни и голос можно слушать бесконечно.
- Вот так рождаются легенды.
Немного ранее Крутой заявил, что его жизнь удалась.
