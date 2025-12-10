"Не заболейте звездной болезнью!": соцсети обсуждают совместный пост казахстанца и Игоря Крутого

Казахстанский исполнитель Александр Лим, более известный как Alex Lim, и российский пианист Игорь Крутой опубликовали совместный пост, сопроводив его кадрами с прошедших съемок музыкальной передачи "Песня года", сообщает Zakon.kz.

Совместное творчество музыкантов началось после победы казахстанца на "Новой волне".

Уже в октябре 2025 года Крутой написал песню для Лима под названием "Вокзал". А в ноябре стало известно, что совсем скоро выйдет вторая песня – "Отпусти".

Несмотря на то, что к публикации нет подписи, комментаторы активно оставляют отзывы и пожелания.

Большая просьба, останьтесь искренним, честным, добрым! Не заболейте звездной болезнью, не предайте в лучах славы дочку, любимую жену! Пусть за вами будет добрый шлейф, а мы будем радоваться за вас.

Такие эмоции! Рада за вас, Александр! Желаю вашему тандему с маэстро Игорем Яковлевичем еще много потрясающих песен!

Александр! Спасибо за вашу открытость, естественность, ваш прекрасный голос. Пусть ваш репертуар будет таким же глубоким, интересным. "Вокзал" не устаю слушать.

Браво! Это было завораживающе!

Гордимся, Алекс! Талантище!

Ваши песни и голос можно слушать бесконечно.

Вот так рождаются легенды.

Немного ранее Крутой заявил, что его жизнь удалась.