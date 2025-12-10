#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Культура и шоу-бизнес

"Не заболейте звездной болезнью!": соцсети обсуждают совместный пост казахстанца и Игоря Крутого

Крутой, Лим, музыканты, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:09 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Казахстанский исполнитель Александр Лим, более известный как Alex Lim, и российский пианист Игорь Крутой опубликовали совместный пост, сопроводив его кадрами с прошедших съемок музыкальной передачи "Песня года", сообщает Zakon.kz.

Совместное творчество музыкантов началось после победы казахстанца на "Новой волне".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:09
Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"

Уже в октябре 2025 года Крутой написал песню для Лима под названием "Вокзал". А в ноябре стало известно, что совсем скоро выйдет вторая песня – "Отпусти".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:09
"Саша, ты сам осознаешь?": новое видео Игоря Крутого с казахстанцем обсуждают в Сети

Несмотря на то, что к публикации нет подписи, комментаторы активно оставляют отзывы и пожелания.

  • Большая просьба, останьтесь искренним, честным, добрым! Не заболейте звездной болезнью, не предайте в лучах славы дочку, любимую жену! Пусть за вами будет добрый шлейф, а мы будем радоваться за вас.
  • Такие эмоции! Рада за вас, Александр! Желаю вашему тандему с маэстро Игорем Яковлевичем еще много потрясающих песен!
  • Александр! Спасибо за вашу открытость, естественность, ваш прекрасный голос. Пусть ваш репертуар будет таким же глубоким, интересным. "Вокзал" не устаю слушать.
  • Браво! Это было завораживающе!
  • Гордимся, Алекс! Талантище!
  • Ваши песни и голос можно слушать бесконечно.
  • Вот так рождаются легенды.

Немного ранее Крутой заявил, что его жизнь удалась.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Саша, ты сам осознаешь?": новое видео Игоря Крутого с казахстанцем обсуждают в Сети
10:12, 26 ноября 2025
"Саша, ты сам осознаешь?": новое видео Игоря Крутого с казахстанцем обсуждают в Сети
"Я – первый": 71-летний Крутой и новая звезда из Казахстана презентовали песню
14:51, 11 ноября 2025
"Я – первый": 71-летний Крутой и новая звезда из Казахстана презентовали песню
Казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа
20:21, 29 октября 2025
Казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: