Отец Кайрата Нуртаса впервые показал видео с внучкой от Жулдыз Абдукаримовой

Семейная жизнь известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса и его супруги Жулдыз Абдукаримовой постоянно полна слухов и различных домыслов. После рождения пятого ребенка их стало еще больше, сообщает Zakon.kz.

В августе 2025 года актриса театра и кино Абдукаримова стала мамой в пятый раз.

И лишь через несколько месяцев, в декабре, Кайрат Нуртас, все время хранивший молчание, на странице в Instagram опубликовал видео с младшей дочерью. После этого многие подписчики поздравили артиста и выразили надежду, что в его семье царят мир и благополучие.

Известные родители Нуртаса также не демонстрировали прежде кадры с младшей внучкой.

Но все изменилось 10 декабря. Нуртас Айдарбеков присутствовал на свадьбе брата Абдукаримовой и показал трогательное видео с малышкой.

В подписи к своему посту он заявил, что рад многочисленным внукам, пожелав им светлого пути и здоровья.

Комментаторы в свою очередь обрадовались за семью и оставили ряд добрых пожеланий.