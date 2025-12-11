Отец Кайрата Нуртаса впервые показал видео с внучкой от Жулдыз Абдукаримовой
В августе 2025 года актриса театра и кино Абдукаримова стала мамой в пятый раз.
Материал по теме
И лишь через несколько месяцев, в декабре, Кайрат Нуртас, все время хранивший молчание, на странице в Instagram опубликовал видео с младшей дочерью. После этого многие подписчики поздравили артиста и выразили надежду, что в его семье царят мир и благополучие.
Известные родители Нуртаса также не демонстрировали прежде кадры с младшей внучкой.
Но все изменилось 10 декабря. Нуртас Айдарбеков присутствовал на свадьбе брата Абдукаримовой и показал трогательное видео с малышкой.
В подписи к своему посту он заявил, что рад многочисленным внукам, пожелав им светлого пути и здоровья.
Комментаторы в свою очередь обрадовались за семью и оставили ряд добрых пожеланий.