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78-летний Петросян опубликовал редкие фото 4-летнего сына

Петросян показал редкие фото сына, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 12:20 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Юморист Евгений Петросян опубликовал фотографии со своим 4-летним сыном Ваганом, сообщает Zakon.kz.

78-летний артист показал, как Ваган прокатился на белухе.

"Мой любимый сын укрощал белуху. Она действительно белая. Зовут ее Глаша. Весит 2 тонны. Красавица-малышка. Плывет быстро, и надо отдать должное Вагану, который лихо держался верхом. Чудесный сочинский дельфинарий", – подписал публикацию Петросян.

Отметим, что юморист не так часто балует подписчиков фотографиями своих детей. Тогда как его жена, 35-летняя Татьяна Брухунова, активно ведет свою страницу в Instagram и показывает публике совместных с Евгением Петросяном детей. Кроме Вагана у пары есть дочь Матильда, которая родилась 13 октября 2023 года.

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