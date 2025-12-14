Динара Сатжан вспомнила дерзкое начало карьеры Макпал Исабековой

Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан поделилась воспоминаниями о своей многолетней работе в интервью-жанре и рассказала о первом разговоре с певицей Макпал Исабековой, сообщает Zakon.kz.

Публикация 14 декабря появилась в ее Instagram-аккаунте.

Сатжан отметила, что пишет интервью с 2001 года и хорошо помнит беседу с тогда еще совсем юной артисткой. По ее словам, Исабекова уже в начале карьеры отличалась смелостью и уверенностью в себе, что особенно запомнилось журналистке.

"Молодая. Дерзкая. В солнцезащитных модных очках.Я чуть старше. Прошу Макпал снять очки, все-таки съемка в помещении. Она спокойно отвечает: "Мне так комфортнее". Я такая: окей. Молодые артисты всегда смелее. Им пока не нужно взвешивать каждое слово. Не бояться, что фраза улетит в Threads и кто-нибудь захочет их "отменить", – написала она.

Сатжан подчеркнула, что с возрастом появляется внутренний цензор и осторожность в высказываниях, тогда как в 18-20 лет преобладают дерзость, свобода и ощущение, что "весь мир твой".

Журналистка призналась, что особенно любит работать с молодыми талантами, ценя их искренний взгляд на жизнь, эксперименты и творческую смелость.

