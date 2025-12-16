Легендарный ансамбль "Гульдер" удивил иностранцев

Концерт легендарного эстрадного ансамбля "Гульдер" с триумфом прошел в столице Малайзии, сообщает Zakon.kz.

На сцене в Куала-Лумпуре казахстанский коллектив представил хореографические постановки и музыкальные номера. Концерт собрал более 300 зрителей из разных стран мира, передает "24kz".

Яркая программа ансамбля Gulder объединила разные жанры и культурные традиции. Зрителям представили 20 номеров.

"Ансамбль Gulder был создан в 1969 году как эстрадно-молодежный коллектив. В то время эстрадное искусство только начинало формироваться, и именно тогда национальный танец зазвучал в новой стилистике. Это был настоящий прорыв и ноу-хау для своего времени. Сегодня задача обновленного состава – идти в ногу со временем, популяризировать современные тенденции, сохраняя при этом национальную основу", – отметила главный балетмейстер ансамбля Gulder Анвара Садыкова.

К концерту в Куала-Лумпуре коллектив готовился около трех месяцев. По словам художественного руководителя ансамбля, в ходе усердной подготовки программа неоднократно дорабатывалась и обновлялась с учетом международной аудитории.

Днями ранее артисты фольклорно-этнографического ансамбля "Құлансаз" концертной организации "Алатау әуендері" устроили флешмоб на улицах Брюсселя.