Культура и шоу-бизнес

"Мне стало дурно": 72-летняя Нагима Ескалиева вспомнила знакомство с Розой Рымбаевой

певица Нагима Ескалиева, певица Роза Рымбаева, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:54 Фото: Instagram/nagima_yeskaliyeva, Instagram/rozarymbaeva
Казахстанская эстрадная певица, актриса и телеведущая Нагима Ескалиева рассказала о знакомстве с Розой Рымбаевой и эмоциях, которые испытала, впервые услышав голос новой солистки ансамбля "Гульдер", сообщает Zakon.kz.

Фрагментом документального фильма "Роза. Голос поколений" 72-летняя артистка поделилась в своем Instagram накануне, 4 февраля 2026 года.

"Какой-то саксофонист говорит: "Ты не слышала, у нас певица появилась. Роза Рымбаева!" Было очень неприятное чувство. А особенно когда я ее впервые услышала – это был гром среди ясного неба, это был дождь, это был град, это был снегопад сумасшедший, это была лавина, это был акулий торнадо. И мне стало так хорошо. Мне было просто дурно... Но когда она запела, это было нечто. То, что до нее было в "Гульдер", это все (показывает руками вниз. – Прим. ред.) И до сих пор", – поделилась Ескалиева.

Подписчики оценили юмор и прямолинейность артистки и одарили ее комплиментами. Также они отметили, что документальный фильм о Розе Куанышевне получился хорошим:

  • "Нагима сама как бомба была!"
  • "Как она мне нравится со своим юмором".
  • "Роскошная, прекрасная! Всегда прямолинейная".
  • "Какая высокая оценка коллеге, хоть и с юмором. Дорогого стоит, профессор – ничего не скажешь! Браво!"
  • "Это точно! Роза Рымбаева – эталон казахской женщины, матери и величайшей певицы! Горжусь ею! Она всегда в своем интервью акцентирует внимание на профессионализм наших артистов".
  • "Посмотрел интервью на одном дыхании. Многостороннее раскрытие легендарной личности. Очень душевными моментами в интервью были рассказ о семье, посещение могилы супруга. До слез. Желаю здоровья Розе ханым".

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:54
Выяснилось, как Нагима Ескалиева отметила 72-летие

Ранее мы писали, что Роза Рымбаева объявила дату премьеры документального фильма.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
tiktok yandex instagram google telegram
