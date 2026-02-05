"Мне стало дурно": 72-летняя Нагима Ескалиева вспомнила знакомство с Розой Рымбаевой

Фрагментом документального фильма "Роза. Голос поколений" 72-летняя артистка поделилась в своем Instagram накануне, 4 февраля 2026 года.

"Какой-то саксофонист говорит: "Ты не слышала, у нас певица появилась. Роза Рымбаева!" Было очень неприятное чувство. А особенно когда я ее впервые услышала – это был гром среди ясного неба, это был дождь, это был град, это был снегопад сумасшедший, это была лавина, это был акулий торнадо. И мне стало так хорошо. Мне было просто дурно... Но когда она запела, это было нечто. То, что до нее было в "Гульдер", это все (показывает руками вниз. – Прим. ред.) И до сих пор", – поделилась Ескалиева.