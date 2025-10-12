Мелания Трамп запускает фильм о самой себе

Первая леди США заявлена продюсером документального фильма "Мелания", сообщает Zakon.kz.

Сначала студия Amazon MGM, а потом и сама Мелания в своих соцсетях объявили дату выхода фильма. Кроме того они поделилась первым кадром ленты.

Так стало известно, что премьера фильма состоится в кинотеатрах 30 января 2026 года.

MELANIA, The Film



January 30, 2026

Worldwide Premierehttps://t.co/ODFiDV0RxY — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 10, 2025

Согласно сюжету, зрители увидят историю Мелании Трамп, а также события последних 20 дней перед инаугурацией президента в 2025 году глазами главной героини.

"Картина будет сопровождаться трехсерийным документальным сериалом о путешествии первой леди США на пароме между Нью-Йорком и Вашингтоном", – заявила Amazon MGM.

Режиссером выступил Бретт Рэтнер, известный по фильмам "Час пик" с Джеки Чаном и "Выживший" с Леонардо Ди Каприо.

"Продюсером стала Мелания Трамп", – говорится в сообщении Amazon MGM.

Ранее жена Дэвида Бекхэма стала звездой трехсерийного документального сериала также с лаконичным названием "Виктория Бекхэм".