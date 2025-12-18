Отметивший 100 лет легендарный Дик Ван Дайк раскрыл секрет долголетия: ученые согласны

Легендарный американский актер и комик Дик Ван Дайк, отметивший 13 декабря 2025 года 100-летие, поделился секретом своего долголетия, сообщает Zakon.kz.

Увековеченный на голливудской "Аллее славы" обладатель шести премий "Эмми", "Грэмми" и "Тони", исполнитель главных ролей в фильмах "Мэри Поппинс", "Пиф-паф ой-ой-ой", "Ночь в музее", "Диагноз: Убийство" и множестве других, объяснил, что долго живет благодаря позитивному настрою и тому, что никогда не злится.



И по мнению ученых в утверждении Ван Дайка есть доля правды. Хотя, конечно, долголетие зависит и от других факторов, таких как генетика, образ жизни и другие.

Многочисленные исследования показали, что поддержание низкого уровня стресса и сохранение позитивного, оптимистичного настроя коррелируют с долголетием, пишет Sciencealert.

Например, в начале 1930 годов исследователи попросили группу из 678 послушниц – большинству из которых было около 22 лет – писать автобиографию. Спустя шесть десятилетий исследователи проанализировали их работы. Они также сравнили свои анализы с долгосрочными показателями здоровья женщин.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые в раннем возрасте выражали больше позитивных эмоций (например, говорили о благодарности, а не обижении), жили в среднем на 10 лет дольше, чем те, чьи тексты носили более негативный характер.

А исследование, проведенное в Великобритании, показало, что люди с более оптимистичным настроем жили на 11-15% дольше, чем их пессимистичные сверстники.

В 2022 году исследование, охватившее около 160 000 женщин различных этнических групп, показало, что те, кто проявлял больший оптимизм, с большей вероятностью доживали до 90 лет по сравнению с пессимистками.

Одно из возможных объяснений этих результатов связано с тем, как гнев влияет на наше сердце.

Люди, склонные к более позитивному или оптимистичному взгляду на жизнь, лучше справляются с управлением гневом или контролируют его. Это важно, поскольку гнев может оказывать значительное воздействие на организм.

Гнев запускает выброс адреналина и кортизола, основных гормонов стресса в организме, особенно у мужчин. Даже кратковременные вспышки гнева могут привести к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Дополнительная нагрузка, которую хронический стресс и гнев оказывают на сердечно-сосудистую систему, связана с повышенным риском развития таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт и диабет 2 типа. На эти заболевания приходится примерно 75% случаев преждевременной смерти. Хотя стресс и гнев не являются единственными причинами этих заболеваний, они вносят в них значительный вклад.

Поэтому, когда Дик Ван Дайк говорит, что не злится, это вполне может быть одной из причин его долголетия.

Существует также более глубокое, клеточное объяснение влияния стресса на долголетие, связанное с теломерами. Это защитные колпачки на концах наших хромосом (пакетов ДНК-информации, находящихся в наших клетках). В молодых, здоровых клетках теломеры остаются длинными и прочными. Но с возрастом теломеры постепенно укорачиваются и изнашиваются. Когда они слишком изнашиваются, клеткам становится трудно делиться и восстанавливаться. Это одна из причин, почему старение ускоряется с течением времени.

Стресс связывают с более быстрым укорочением теломеров, что затрудняет взаимодействие и обновление клеток. Другими словами, стрессовые эмоции, такие как неконтролируемый гнев, могут ускорить процесс старения.

Одно исследование также показало, что медитация, которая может помочь снизить стресс, положительно связана с длиной теломеров. Таким образом, более эффективное управление гневом может способствовать увеличению продолжительности жизни.

К этому добавляется тот факт, что оптимисты, по-видимому, чаще придерживаются здоровых привычек, таких как регулярные физические упражнения или здоровое питание, которые могут дополнительно способствовать здоровью и долголетию, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Даже сам Дик Ван Дайк старается заниматься спортом хотя бы три раза в неделю.

Если вы хотите прожить так же долго, как легендарный актер, есть способы справиться со стрессом и гневом.

Вопреки распространенному мнению, попытки "выплеснуть" гнев, ударяя по боксерской груше, крича в подушку или бегая до тех пор, пока чувство не пройдет, на самом деле не помогают. Эти действия поддерживают организм в состоянии повышенной готовности, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может продлить стрессовую реакцию.

Более спокойный подход работает лучше. Замедление дыхания, его подсчет или использование других техник релаксации (например, йоги) могут помочь успокоить сердечно-сосудистую систему, а не чрезмерно ее стимулировать. Со временем это снижает нагрузку на сердце, что может помочь вам прожить дольше. Важно стараться делать это всякий раз, когда вы чувствуете сильный стресс или гнев.

Ранее ученый-генетик назвал главные факторы долголетия.