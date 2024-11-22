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Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании

Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 23:08 Фото: Twitter/TheNotoriousMMA
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор признан виновным в изнасиловании гражданским судом в Дублине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 ноября Sky News, суд присяжных постановил спортсмену выплатить истице Никите Хэнд 248 тысяч евро в качестве компенсации.

По словам Хэнд, инцидент произошел в декабре 2018 года в одном из отелей Дублина. Женщина заявила, что Макгрегор прижал ее к кровати, душил, а затем изнасиловал и избил. В больнице у пострадавшей диагностировали травмы, включая синяки на руках.

Сам Макгрегор настаивал на том, что между ними был секс по взаимному согласию, и обвинял Хэнд в вымогательстве. Он ссылался на записи с видеокамер, где видно, как женщина прибывает в отель и покидает его вместе с Макгрегором и его другом Джеймсом Лоуренсом. Однако суд присяжных посчитал доводы истца более убедительными.

Против Лоуренса также выдвигались обвинения, но в этом деле Хэнд не удалось добиться решения в свою пользу.

Уголовное обвинение Макгрегору не предъявлялось, и дело рассматривалось в рамках гражданского процесса.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор бросил вызов Артуру Бетербиеву. 

Диана Абдуллаева
Макгрегор Конор Дублин 2024 год Изнасилования
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