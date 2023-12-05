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Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии

Макгрегор назвал себя президентом Фото: Twitter/TheNotoriousMMA
Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал неоднозначный пост у себя в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен опубликовал снимок в Twitter и подписал публикацию: "Ирландия, твой президент".

Ближайшие выборы в Ирландии пройдут в 2025 году. Действующим президентом страны является Майкл Хиггинс, который занимает этот пост с 2011 года.

Ранее ирландская полиция открыла расследование против Макгрегора из-за его публичной поддержки беспорядков в Дублине, которые проходили с 23 по 24 ноября.

Макгрегор предлагал провести "марш свободы" и заявил, что "Ирландия принадлежит ирландцам". Экс-чемпиону UFC вменяли "разжигание ненависти" к мигрантам. По ирландским законам ему может грозить до двух лет тюрьмы.

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