Седокова обратилась к семье бывшего мужа

На фоне продолжающихся судебных разбирательств певица Анна Седокова публично обратилась к близким покончившего с собой экс-супруга, сообщает Zakon.kz.

Седокова продолжает традицию общаться с ними через соцсети. 3 марта у себя в Instagram она назвала семью Яниса Тиммы жадными бездельниками.

"Я бы очень хотела, чтобы вы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу. Такое слово есть. Принося пользу другим. Да, работать – это намного сложнее, чем подсосаться к кому-нибудь и тянуть из него деньги. Но работа приносит и удовольствие тоже", – написала певица, указав аккаунты родных и близких Яниса.

Фото: Instagram/annasedokova

На первом заседании 2 марта, певица не явилась в суд. Ее интересы представляла адвокат. По данным адвоката семьи Яниса Тиммы, следующее заседание назначено на 19 марта.

Днями ранее 36-летняя косметолог осталась с порезанным лицом после концерта группы t.A.T.u. в Казани.