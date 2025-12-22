#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Ставшая мамой в 52 Маргарита Дробязко раскрыла занавес семейной жизни

Литовская фигуристка, артистка, спортсменка, дочь, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 03:59 Фото: Instagram/drobiazko_margarita
54-летняя литовская фигуристка Маргарита Дробязко откровенно рассказала о бытовой стороне брака с Повиласом Ванагасом. Она призналась, что не считает зазорным привлекать мужа к домашним делам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WomanHit, по словам Дробязко, в их семье нет строгого разделения обязанностей.

Уборка, стирка и готовка не становятся поводом для конфликтов – каждый делает то, что может, без претензий и недомолвок.

"Некоторые знакомые женщины мне ставят в упрек, мол, я мужа эксплуатирую. "Как ты можешь мужчине тряпку в руки дать?" – говорят они. Я вообще смотрю на них с сожалением. Лучше уж одной жить, чем рядом будет лоботряс, которого надо обслуживать", – считает Маргарита.

Ванагас подтвердил, что такой подход устраивает обоих супругов. Фигуристы вместе уже 25 лет. Их дочь Николина стала первым общим ребенком пары – фигуристка родила девочку в 52 года.

Несмотря на слухи о суррогатном материнстве, спортсменка неоднократно публиковала фотографии с заметно округлившимся животом.

Ранее сестра Жанны Фриске прервала молчание после долгого затишья.

Аксинья Титова
